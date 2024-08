Agropoli: allarme furti in auto, turisti nel mirino | VIDEO

Continua l’allarme furti nelle auto parcheggiate lungo il litorale di Agropoli, un problema che riguarda anche altre località limitrofe ma che nel centro cilentano si presenta con forza ormai da anni in diverse località prossime alla costa senza che nessuno adotti azioni concrete.

E mentre il primo cittadino Roberto Mutalipassi con un’azione propagandistica si fa immortalare nell’istallazione di nuove telecamere, a cominciare da località Moio, una delle più colpite dai furti, a pochi passi continuano a colpire i malviventi.

Ancora un colpo in auto a Trentova

In un’estate che nonostante i proclami si sta rivelando non positiva turisticamente ad essere colpiti questa volta sono stati alcuni vacanzieri provenienti dal Veneto. Lo scorso weekend i giovani avevano lasciato la loro auto in sosta in uno dei parcheggi sovrastanti la baia e al loro ritorno hanno trovato un finestrino rotto e le loro borse portate via dai soliti ignoti. Grande la rabbia dei turisti che non si aspettava di concludere in malo modo la propria vacanza.

Un episodio che non è unico ma che anzi si ripete sovente senza che le forze dell’ordine possano in qualche modo riuscirvi a porre fine vista l’impossibilità di presidiare costantemente la zona e l’assenza di dispositivi di videosorveglianza da tempo richiesti.

L’estate è ormai nel clou e il timore è che tali fenomeni possano ripetersi gettando ombre sulla città, soprattutto agli occhi dei turisti.