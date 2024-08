Agropoli: al via l’installazione di 36 telecamere di videosorveglianza | VIDEO

Ha preso il via in città, ad Agropoli, la messa in opera di 36 telecamere di videosorveglianza sul territorio comunale. L’installazione rientra nel progetto “Agropoli sicura”. Le 36 telecamere si aggiungono alle 55 già attive e funzionanti sull’intero territorio. La prima telecamera è stata predisposta in località Moio, anche per dare un segnale concreto alle legittime preoccupazioni degli abitanti, soggetti a furti tentati e a volte anche purtroppo consumati a danno di abitazioni. Fanno sapere dall’ente comunale.

L’impresa aggiudicatrice dell’appalto, curato dal Comando di Polizia Locale, proseguirà come da progetto all’installazione di 16 varchi di lettura targhe di accesso al territorio e di 20 telecamere di contesto per finalità di sicurezza e contrasto al degrado urbano. Interesseranno tutto il territorio, dal centro alle periferie.

Gli obiettivi sono la prevenzione dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, la promozione del rispetto della legalità e del decoro urbano, l’efficacia nell’azione di repressione. Il sistema integrato di sicurezza consentirà, oltre che alla Polizia Locale, ai Carabinieri operanti sul territorio della città di Agropoli, di poter accedere in tempo reale al sistema di videosorveglianza per finalità di prevenzione e di repressione. Stesso discorso varrà anche per la Polizia di Stato una volta realizzato il Commissariato.