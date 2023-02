Agropoli, fognaria e condotta sottomarina: aumentano i costi del progetto

Il Comune di Agropoli, guidato dal sindaco Roberto Mutalipassi, ha aggiornato il progetto esecutivo per il completamento e la rifunzionalizzazione della rete fognaria comunale e della condotta sottomarina. Il costo dei lavori aumenta a 5,8 milioni di euro, di cui circa 4,4 milioni di euro saranno impiegati per i lavori e le forniture e la cifra restante servirà a coprire i costi delle spese generali. Il precedente progetto presentato aveva un costo di circa 4,9 milioni di euro.

L’obiettivo dell’amministrazione

L’amministrazione punta sulla nuova rete fognaria per adeguare e prolungare la condotta sottomarina. Importanza vitale per un territorio che vive soprattutto nei mesi estivi e dell’economia legata al mare. A compimento dell’opera nuove famiglie potranno usufruire della rete fognaria e magari attraverso il rimodernamento della rete sottomarina offrendo un mare decisamente più pulito a cittadini e turisti che arrivano in Città.

L’importanza dell’intervento

L’acqua è un bene essenziale alla vita, un bene comune e un diritto umano universale e che come tale va gestito, nonché conservato per le future generazioni. Il conferimento in mare delle acque depurate deve avvenire nel pieno rispetto dei parametri di legge.

Tuttavia, un ottimale livello di progettazione delle condotte sottomarine, oltre a permettere il recapito in mare secondo consolidati criteri tecnico-ingegneristici, può rappresentare, in virtù delle peculiari caratteristiche costruttive, un vero e proprio “trattamento finale” di abbattimento della carica batterica residua presente nelle acque depurate, già sottoposte a trattamento depurativo.