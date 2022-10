Agropoli, interventi alla rete fognaria e alla condotta sottomarina. I dettagli

L’amministrazione comunale di Agropoli, guidata dal sindaco Roberto Mutaliapassi, ha approvato il progetto di completamento della rete fognaria e della rifunzionalizzazione della condotta sottomarina.

Rifunzionalizzazione della rete fognaria ad Agropoli, ecco il progetto dell’Ente

Un’opera da circa 5 milioni di euro candidata a finanziamento presso l’Agenzia per la Coesione del Territorio. Il termine per presentare le proposte progettuali è stato prorogato al 10 ottobre 2022. Una scelta finalizzata a venire incontro alle richieste in tal senso giunte dalle Regioni e da altri Enti interessati a partecipare al CIS.

Le proposte saranno verificate anche con riferimento alla complementarietà e integrazione rispetto ad altri investimenti già finanziati, in corso di realizzazione o già realizzati tra questi in primis le misure del PNRR. Secondo il bando Cis Acqua bene comune, i territori possono esprimere progetti nei seguenti ambiti: captazione e accumulo; potabilizzazione, trasporto e distribuzione; fognature e depurazione; riutilizzo e restituzione all’ambiente della risorsa idrica; monitoraggio dei corpi idrici.

Le finalità del progetto

Il Comune di Agropoli ha voluto puntare sulla nuova rete fognaria per adeguare e prolungare la condotta sottomarina. Importanza vitale per un territorio che vive soprattutto nei mesi estivi e dell’economia legata al mare.

La spesa è complessivamente di 4.930.000 di euro; di cui 3.755.070,34euro per lavori. Questi porteranno all’adduzione di nuove condutture così da poter raggiungere aree più remote del territorio agropolese.

I vantaggi

A completamento dell’opera nuove famiglie potranno usufruire della rete fognaria e magari attraverso il riammodernamento della rete sottomarina offrendo un mare decisamente più pulito a cittadini e turisti che arrivano in Città.