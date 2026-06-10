Agrivoltaico, la Regione Campania aggiorna le linee tecnico-agronomiche per gli impianti

L’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania, con Decreto Dirigenziale n. 193/2026, ha aggiornato le Linee tecnico-agronomiche regionali (LiTAR) per gli impianti agrivoltaici. L’aggiornamento si è reso necessario a seguito delle recenti modifiche della normativa nazionale, che favoriscono lo sviluppo dell’agrivoltaico purché sia garantita la continuità e la redditività dell’attività agricola.

«La Campania è stata la prima Regione in Italia ad adottare, già nel 2022, linee guida regionali di accompagnamento alla normativa nazionale. Oggi proseguiamo con un tempestivo aggiornamento del documento, offrendo agli agricoltori un quadro di riferimento chiaro per l’accesso alle opportunità dell’agrivoltaico. La Regione Campania si conferma così un punto di riferimento nel panorama nazionale.

Proteggere il territorio e garantire il mantenimento delle colture e degli allevamenti, restando al passo con le nuove tecnologie, è l’obiettivo che intendiamo perseguire. Con lo strumento di indirizzo regionale aggiornato intendiamo fornire un percorso immediatamente applicabile per la realizzazione di impianti agrivoltaici, che consente nuove opportunità di diversificazione del reddito e al tempo stesso assicura la continuità dell’attività agricola, nel rispetto dalla normativa nazionale». — Maria Carmela Serluca, Assessora all’Agricoltura della Regione Campania

Gli obiettivi delle LiTAR: produttività e semplificazione

Le LiTAR contengono ulteriori requisiti tecnico-agronomici finalizzati a coordinare la scelta dei sistemi colturali con la progettazione degli impianti, al fine di massimizzare la produttività agricola nel contesto energetico prescelto e minimizzare gli impatti ambientali. L’aggiornamento mira inoltre a semplificare i procedimenti autorizzativi regionali relativi agli impianti agrivoltaici.

Verso uno sviluppo sostenibile del patrimonio rurale

«È particolarmente importante – conclude l’assessora Serluca – dotarsi oggi di uno strumento tecnico e territoriale solido, poiché alla luce delle recenti modifiche normative nazionali, ci aspettiamo una significativa crescita degli impianti agrivoltaici.

La Campania è già pronta ad affrontare questa nuova sfida, con la certezza che l’integrazione tra produzione agricola ed energia rinnovabile non comprometterà colture, allevamenti e spazi rurali. Quando parliamo di sviluppo sostenibile, intendiamo esattamente questo: coniugare l’innovazione con la salvaguardia imprescindibile del nostro patrimonio agricolo e rurale».