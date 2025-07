Agnone Cilento: intervento congiunto per ripristinare la legalità nel porto di San Nicola de’ Lembi

Nella giornata di ieri, 10 luglio 2025, il porto di San Nicola de’ Lembi, nel Comune di Montecorice, è stato teatro di una vasta operazione di polizia. L’intervento, condotto congiuntamente dagli uomini della Capitaneria di porto di Agropoli e Acciaroli e dalla Polizia Locale, ha avuto come obiettivo il ripristino della legalità e dell’ordine all’interno dell’infrastruttura portuale.

Rimossi sessanta natanti ormeggiati abusivamente

Le attività poste in essere hanno permesso di liberare diverse banchine del porto, occupate da un ormai consolidato e selvaggio ormeggio abusivo di numerosi natanti e imbarcazioni. Questi mezzi erano stati posizionati in maniera arbitraria da residenti e avventori che, in dispregio ad ogni norma e senza alcun titolo abilitativo, si erano impossessati di un bene pubblico, sottraendolo alla collettività. L’azione sinergica delle istituzioni coinvolte – Capitaneria di porto, Comune e Polizia Locale – ha consentito di ripristinare lo stato dei luoghi, portando alla rimozione forzata di circa 60 unità navali. Alcune di queste erano sparse in varie aree del porto in modo totalmente abusivo, mentre altre erano ubicate in aree con diversa destinazione d’uso.

L’impegno della Guardia Costiera per la sicurezza portuale

La Guardia Costiera di Agropoli ha ribadito il proprio impegno nel garantire la legalità e la sicurezza dei porti e delle coste del Circondario. Un appello è stato rivolto a cittadini e turisti, invitandoli a rispettare le regole per una convivenza civile e armoniosa. L’operazione di Montecorice rappresenta un chiaro segnale della determinazione delle forze dell’ordine nel contrastare l’abusivismo e tutelare il patrimonio pubblico.