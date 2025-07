Agnone, attesa per la rassegna in onore di Maria SS. del Carmine: un’estate di fede, arte e musica

Attesa da tutto il Cilento per la rassegna in onore di Maria SS. del Carmine. Grande attesa non solo ad Agnone Cilento ma in tutto il territorio cilentano per l’avvio della programmazione estiva promossa dal Comitato per i solenni festeggiamenti in onore di Maria Santissima del Carmine, che quest’anno propone un cartellone ricco di arte, spiritualità e spettacolo, dal forte valore sociale e culturale. Soddisfatto il Rev.mo Parroco Don Gianluca Cariello e il Comitato organizzatore composto da Annamaria e Antonio Milo, Adele Malzone e Giuseppe Del Mastro, che dichiarano: “Quando l’Arte si interseca con la Fede, lo spettacolo diventa Preghiera, favorisce l’aggregazione, il ristoro fisico e dell’Anima”.

Il programma religioso

Il sipario si aprirà ufficialmente martedì 1° luglio alle ore 19.30 con l’Intronizzazione di Maria Santissima del Carmine, momento spirituale che darà il via ai festeggiamenti religiosi e civili.

Il 16 luglio, giorno della Solennità, si aprirà alle ore 8.00 con l’arrivo della Banda Musicale “Città di Campagna”, seguito alle ore 9.00 dalla Santa Messa e, in serata, alle 19.30, dalla Solenne Processione per le vie del paese. A conclusione, il tradizionale e suggestivo spettacolo pirotecnico a cura della ditta Carlo di Vatolla.

Programma civile

Il programma civile si apre ufficialmente il 15 luglio alle ore 21.30 con l’esibizione del gruppo Majorettes “Città di Campagna”.

Il 17 luglio alle ore 21.30, l’attesissimo spettacolo “Sanremo, favola italiana” con Marta De Marino e i Musikattiva, direttamente da “Uno Mattina in Famiglia” (RAI Uno), promette emozioni e musica di qualità.

Gran finale venerdì 18 luglio alle ore 21.30 con il Maestro Espedito De Marino e il suo storico “Trio Concert” in “Nel cuore della Canzone Napoletana e dintorni”, un viaggio musicale attraverso i brani che lo hanno visto, per sedici anni al fianco di Roberto Murolo, dal 1987 al 2003.

Una rassegna che unisce spiritualità e cultura, musica e tradizione, e che si conferma tra gli appuntamenti più attesi dell’estate cilentana.