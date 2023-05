Agguato a colpi di pistola: terrore a Capaccio Paestum. Ferita una donna

Terrore a Capaccio Paestum: una donna di 46 anni ferita a colpi di pistola in quello che sembrerebbe un agguato avvenuto alle ore 15 nei pressi della rotatoria di Ponte Barizzo. I colpevoli, sembra con il volto travisato da casco, si sono avvicinati a bordo di una motocicletta e hanno sparato dei proiettili contro un’auto parcheggiata di fronte a alcune villette, frantumando il lunotto posteriore e mirando anche al serbatoio. Purtroppo, uno dei colpi ha colpito la donna al braccio destro, facendola cadere a terra per il dolore.

L’intervento tempestivo dei soccorsi e delle forze dell’ordine

I vicini, svegliati dai numerosi spari, hanno subito allertato i soccorsi e le forze dell’ordine. Sul posto sono giunti i carabinieri della Compagnia di Agropoli. Le ambulanze sono state chiamate per trasportare la persona ferita in codice rosso all’ospedale “Ruggi” di Salerno. La donna è stata scortata da una gazzella dell’Arma per garantire la sua sicurezza durante il trasporto. Inoltre, i carabinieri del Sis di Salerno hanno effettuato ulteriori rilievi sulla scena dell’agguato. Per fortuna non è in gravi condizioni.

Le indagini in corso

Attualmente, i militari dell’Arma stanno ascoltando diversi testimoni per cercare di fare luce sull’agguato. Secondo le prime ricostruzioni, la donna potrebbe essere stata colpita per errore, trovandosi casualmente sulla traiettoria dei proiettili.

Ma gli inquirenti stanno valutando diverse ipotesi, tra cui quella di un brutale atto intimidatorio