Ordigno davanti un’attività di Capaccio Scalo: boato nella notte. Si ipotizza atto intimidatorio

Un forte boato nel corso della notte a Capaccio Scalo, a pochi passi anche dalla stazione dei carabinieri. Un ordigno di natura artigianale è stato fatto esplodere dinanzi ad una attività commerciali di piante e fiori. È accaduto poco dopo l’una.

Ordigno davanti un’attività di Capaccio: il caso

L’esplosione ha fatto svegliare i residenti che inizialmente non pensavano ad un simile episodi. Sul posto sono sopraggiunti i carabinieri della compagnia di Agropoli, guidati dal capitano Fabiola Garello per avviare le indagini.

Ignoti avrebbero posizionato un ordigno davanti ad un’attività commerciale di viale della Repubblica. L’esplosione ha seriamente danneggiato la saracinesca ed anche le vetrine all’interno. L’area è stata isolata in attesa dell’intervento di corpi specializzati. Presenti anche unità cinofile dei carabinieri.

Le indagini

Da comprendere cosa sia accaduto. Per la dinamica si pensa possa essere stato un atto intimidatorio. I reali motivi, però, restano al momento sconosciuti. Perché l’ordigno è stato fatto esplodere? Da chi? E con quali intenzioni? Proveranno a capirlo i militari della compagnia agropolese. Non è la prima volta che accadono episodi simili.

«Nel cuore della notte abbiamo sentito un forte boato – dice un residente che abita in una via limitrofa – non pensavamo potesse trattarsi di un atto intimidatorio. Quanto accaduto preoccupa per la sicurezza in città. Speriamo si tratti solo di un caso isolato»