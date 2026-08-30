Cronaca

Aggredito dal proprio cane a Eboli, 48enne perde un lobo dell’orecchio: operato d’urgenza

Un 48enne è stato azzannato dal suo cane a Eboli, in Corso Garibaldi. Soccorso dal VOPI, è stato sottoposto a un intervento chirurgico di ricostruzione.

Di: Antonio Elia
Ospedale di Battipaglia

Paura nella notte nel centro abitato di Eboli, dove un uomo di 48 anni è stato improvvisamente azzannato dal proprio cane mentre si trovava in strada. L’episodio si è verificato lungo Corso Garibaldi, una delle arterie principali della città. Durante l’aggressione, l’animale ha morso l’uomo al volto, staccandogli un lobo dell’orecchio. La tempestività dei soccorsi ha evitato conseguenze ancora più gravi per il malcapitato.

Il soccorso sanitario e l’intervento chirurgico

Subito dopo l’attacco, sul posto sono arrivati i sanitari del servizio di emergenza VOPI. Gli operatori hanno prestato le prime cure al 48enne, stabilizzandolo prima di trasportarlo d’urgenza presso il presidio ospedaliero cittadino.

Considerata la gravità della ferita riportata alla testa, i medici hanno disposto un ricovero immediato in ospedale, dove l’uomo è stato sottoposto a un delicato intervento di chirurgia ricostruttiva per suturare e riordinare i tessuti dell’orecchio danneggiato.

Soltanto nel maggio scorso un uomo è stato ferito da un pastore tedesco, sempre ad Eboli, mentre cercava di difendere il suo bassotto. Ma la tragedia che in questi casi maggiormente torna in mente riguarda la morte del piccolo Francesco Pio, di soli 15 mesi, sbranato dai pitbull lo scorso anno.

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