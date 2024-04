Affitto del Centro per l’Impiego: il Comune di Teggiano condannato a pagare 13 mila euro a Sala Consilina

Il Comune di Sala Consilina ha portato il Comune di Teggiano in tribunale per il mancato pagamento di circa 16.200 euro, relativi alla parte del canone di locazione dei locali utilizzati come Centro per l’Impiego per la sede circoscrizionale che comprende il Comune di Teggiano. Il Comune di Teggiano, attraverso la delibera di Giunta Comunale n. 58 del 17 maggio 2018, ha incaricato un legale di opporsi alla citazione, citando “dubbi sull’entità del debito e la volontà di evitare possibili danni all’Ente”.

La sentenza

Nel corso del tempo, il Comune di Teggiano ha effettuato solo pagamenti parziali a causa di disaccordi sul debito, sulle modalità di calcolo e sugli anni di riferimento. Nonostante ciò, il Comune ha sempre previsto nel bilancio annuale una voce per il pagamento dei canoni di locazione in questione. Successivamente, il Tribunale Ordinario di Lagonegro – Sezione Civile ha emesso una sentenza condannando il Comune di Teggiano al pagamento di 9.487 euro per il canone di locazione e 2.500 euro per compensi professionali, oltre agli interessi.

Il risarcimento

Dopo la sentenza, l’avvocato difensore del Comune di Sala Consilina, Fabio Longo, ha calcolato le spese e i compensi professionali, per un totale di circa 13.902 euro, da versare integralmente al Comune di Sala Consilina. Il Comune di Teggiano è tenuto a saldare l’importo stabilito dalla sentenza del Tribunale per chiudere definitivamente la controversia legale tra i due enti.