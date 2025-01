Aeroporto Salerno, l’allarme, “Cancellati i voli per Malpensa”. Confesercenti frena: “Nessun dramma, avvio positivo”

Le notizie apparse in queste ultime ore su possibili ed in alcuni casi reali diminuzioni dei voli da e per Milano Malpensa da parte di EasyJet hanno generato polemiche e perplessità nel settore economico e sociale cittadino e provinciale salernitano.

Il comunicato di Confesercenti Salerno

Si “grida” allo scandalo, quando poi il trend da luglio è ampiamente positivo, anzi, al di sopra di ogni più rosea previsione. Ci sono tanti collegamenti aeroportuali per Salerno con altri vettori. I lavori di adeguamento della pista e delle infrastrutture in generale stanno continuando in maniera insistente, anche per la potenziale interconnessione della stessa con la metropolitana e le stazioni ferroviarie così come richiesto a gran voce da Assoturismo Confesercenti per rendere lo scalo aeroportuale accessibile e confortevole da ogni angolo della nostra provincia e raggiungibile in maniera sicura e confortevole.

Dallo scorso luglio oltre 180 mila passeggeri hanno transitato dall’aeroporto, e le proiezioni per il 2025 indicano un trend in crescita che sfiorerà i cinquecentomila passeggeri, numeri importanti e determinanti per il contesto economico e sociale provinciale e per il suo indotto turistico e commerciale.

Certo, se arrivano notizie di questa portata, non si può che essere preoccupati come operatori del settore turistico, dichiara il presidente di Confesercenti provinciale Salerno, Raffaele Esposito. Ma bisogna contestualizzare il dato, analizzarlo e capirne le vere motivazioni industriali. Sappiamo che il mercato interno da e per Salerno è fortemente “limitato” dalla concorrenza su rotaia delle tratte ad alta velocità che collegano in maniera importante Salerno a Milano ed alle principali città d’arte italiane. Questa potrebbe rappresentare una delle possibili criticità all’azione del vettore in questione che ha ridimensionato le rotte su Salerno oltre al discorso relativo alla carenza di aerei come dichiarato dalla stessa compagnia.

L’obiettivo: creare una progettualità di promozione

Per il settore turistico salernitano sarà fondamentale porre in essere una seria progettualità di promozione attraverso una strategia inclusiva di area vasta per facilitare i flussi dall’estero verso Salerno. La vera scommessa per il comparto turistico sarà proprio questa: lavorare in maniera sinergica e in rete per condizionare in maniera intelligente enti ed istituzioni affinché ascoltino il mondo delle imprese e capiscano dove indirizzare importanti azioni di marketing turistico.

A quel punto, anche il piano industriale aeroportuale dovrà necessariamente tenere conto, magari prima ancora condividendo tali scelte al fianco del mondo imprenditoriale ed associativo, dell’interesse territoriale e puntare su rotte strategicamente rilevanti per la nostra provincia, favorendo l’incoming che gli esperti di turismo ci avranno indicato nella redazione del piano strategico per Salerno e la sua provincia.

“Valorizzare la provincia salernitana”

Noi di Confesercenti – conclude il presidente Esposito – stiamo lavorando in maniera costante sul fronte della pressione istituzionale costruttiva per vedere realizzato nel più breve tempo possibile questo piano strategico inclusivo, partecipativo e che valorizzi tutta la nostra provincia salernitana, indirizzato soprattutto alla promozione sui mercati esteri fondamentali per la nostra economia e per le nostre imprese. Questa estate abbiamo già visto che americani e tedeschi hanno premiato la nostra bella Italia e la nostra provincia. Probabilmente, la “rotta” della promozione con attenzione ai nuovi mercati, lavorando su formazione e offerta di servizi di qualità, è già tracciata.

Siamo fiduciosi e siamo convinti che a breve, anche in previsione della prossima BIT di Milano, ci saranno grandi ed importanti novità in questo senso“.