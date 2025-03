Aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi: numeri in crescita e nuove rotte per il 2025 | VIDEO

L’aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi continua a registrare numeri in crescita, confermando il suo ruolo strategico per lo sviluppo turistico del territorio. Secondo i dati Assaeroporti, analizzati dalla pagina social FlySalerno, il mese di gennaio 2025 ha visto transitare ben 20.608 passeggeri, posizionando lo scalo al 28° posto nella classifica nazionale. Le proiezioni per il 2025 sono ancora più incoraggianti, con una stima di circa 400.000 passeggeri, più del doppio rispetto al 2024.

Nuove tratte e collaborazioni strategiche

L’ampliamento dell’offerta di voli è un elemento chiave per il successo dell’aeroporto. La recente convenzione con Volotea porterà all’attivazione, a partire da luglio 2025, del collegamento Salerno-Marsiglia, con due voli settimanali. Margherita Chiaramonte, Direttore Commercial Aviation di Gesac, ha sottolineato l’importanza di questa nuova tratta per rafforzare la connettività tra il Sud Italia e il Sud della Francia.

Inoltre, sono state avviate collaborazioni con compagnie di voli privati per ampliare ulteriormente l’offerta e attrarre un pubblico più vasto. Si sta anche lavorando per realizzare una nuova aerostazione dedicata ai servizi di noleggio aereo privati entro la fine del 2025.

Investimenti e sviluppo infrastrutturale

L’aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi è al centro di importanti investimenti per migliorare l’esperienza dei passeggeri e potenziare le infrastrutture.

La nuova aerostazione per i voli privati rappresenta un passo fondamentale per diversificare l’offerta e rispondere alle esigenze di un pubblico sempre più ampio.