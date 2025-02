Aeroporto di Salerno: nuova partnership per voli privati

Importanti novità per l’aviazione generale in Campania, con un focus su Napoli e Salerno. Siglata la partnership tra F2i e Jetex. L’accordo durante l’Italy-United Arab Emirates Business Forum a Roma. Un’intesa che apre scenari inediti per lo sviluppo del turismo di fascia alta.

Obiettivo: incentivare il turismo elitario

L’accordo mira a incentivare il turismo elitario, un settore che può generare un indotto economico significativo per la regione, valorizzandone al contempo il ricco patrimonio culturale e paesaggistico.

Jetex, operatore globale di aviazione privata, collaborerà con Gesac per ottimizzare le infrastrutture esistenti e attrarre investimenti strategici. L’obiettivo è offrire servizi di alta qualità a una clientela esigente, che cerca comfort, esclusività e un servizio su misura.

Il ruolo di Salerno

Anche Salerno, al pari di Napoli, sarà protagonista di questo progetto ambizioso. L’aeroporto, inserito tra Bellizzi e Pontecagnano e in procinto di ampliamento, vedrà un potenziamento delle infrastrutture e dei servizi dedicati all’aviazione privata.

I sindacati, in particolare la Cgil, esprimono soddisfazione per l’accordo, sottolineando le ricadute positive in termini occupazionali per il territorio salernitano e per l’intera regione Campania.

Il turismo di lusso, con i suoi elevati standard di spesa, può infatti rappresentare un volano importante per l’economia locale, generando ricchezza e sviluppo per le imprese del territorio.