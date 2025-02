Aeroporto Salerno Costa D’Amalfi, Codacons: ottenuto il primo rimborso per la cancellazione di un volo

Ancora una vittoria per il Codacons Campania: è stato ottenuto il primo rimborso per la cancellazione di un volo in partenza dall’aeroporto Salerno-Costa D’Amalfi.

Diversi i passeggeri che si sono rivolti al Codacons Campania

Diversi passeggeri si sono rivolti al Codacons sia per ottenere il rimborso del prezzo del biglietto, sia per recuperare eventuali costi sostenuti. Il motivo della cancellazione, tuttavia nel caso specifico, era da imputarsi alle condizioni meteorologiche particolarmente avverse, consistenti in forti temporali, che interessavano lo scalo della Costiera Amalfitana Salerno (QSR) quindi in questo caso non si è applicato il Regolamento(CE) 261/2004 e la Compagnia è stata particolarmente attenta nei confronti del passeggero. Ad ogni modo è opportuno ricordare che secondo lo stesso Regolamento gli indennizzi dipendono dalla lunghezza della tratta effettuata dal volo: per le tratte brevi (fino a 1500km) il risarcimento è di 250€ oltre al rimborso per le spese sostenute ed eventuali altri danni; invece per una distanza compresa tra 1500km e 3500km il rimborso è pari a 400€; per una distanza superiore a 3500km il rimborso è pari a 600€.

Il Presidente del Codacons l’Avv. Matteo Marchetti dichiara: “Siamo felici di comunicare che il primo indennizzo per la cancellazione di un volo in partenza da Salerno è stato ottenuto e che altri rimborsi e/o indennizzi sono in procinto di essere erogati”, poi aggiunge “ricordiamo a tutti i cittadini che la normativa europea prevede indennizzi diversi in base alle tratte. Il passeggero che intende presentare un reclamo può rivolgersi al Codacons che attraverso i suoi canali inoltrerà la pratica anche per l’eventuale risarcimento in caso di negato imbarco, cancellazione del volo o ritardo prolungato del volo, e/o, in caso di viaggi tutto compreso, contesterà anche al Tour Operator con il quale è stato stipulato il contratto di trasporto” – conclude.