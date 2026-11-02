Aeroporto di Salerno, ottimo esito per il primo test di traffico da Capodichino

L’aeroporto Salerno Costa d’Amalfi e del Cilento ha superato con successo il suo primo grande banco di prova gestionale e operativo. Nella giornata di ieri, lo scalo situato tra i comuni di Pontecagnano e Bellizzi ha accolto un flusso complessivo di 1.666 viaggiatori, di cui 901 passeggeri in arrivo e 765 in partenza. Un volume straordinario di traffico concentrato nell’arco di quindici ore, avviato alle 7 del mattino con il volo proveniente da Milano Malpensa e concluso alle 22 con il collegamento diretto verso Barcellona. Questo incremento eccezionale è legato alla chiusura temporanea dello scalo di Napoli Capodichino per interventi di manutenzione programmata, fattore che ha richiesto la deviazione di una quota significativa di voli verso la struttura salernitana.

Bilancio positivo e gestione dei flussi

La prima giornata di attivazione straordinaria si è chiusa con un bilancio ampiamente positivo: sono stati gestiti 19 voli di linea senza che si registrassero criticità o ritardi significativi. A questi si è aggiunto un volo charter speciale che ha trasportato la squadra del Pisa Calcio, giunta sul territorio campano per la sfida di campionato contro l’Avellino.

Per la giornata odierna il programma prevede la gestione di ulteriori 16 voli, con l’obiettivo di garantire piena continuità ai collegamenti per tutto il periodo di inagibilità temporanea di Capodichino. A supportare il picco di presenze ha contribuito in modo determinante il servizio navetta predisposto per il trasferimento dei passeggeri tra il terminal di aviazione commerciale e quello di aviazione generale, un raccordo fondamentale per evitare congestioni e assicurare spostamenti rapidi all’interno dell’area aeroportuale.

I riscontri positivi sono giunti anche dai viaggiatori, che sui canali social hanno espresso apprezzamento per la puntualità e l’efficienza dei servizi offerti. Nonostante una superficie complessiva ridotta rispetto al principale hub partenopeo, la struttura di Salerno ha dimostrato un’adeguata capacità di assorbimento e di coordinamento logistico.

Potenziamento dell’assistenza sanitaria e prospettive

Accanto alla riorganizzazione della viabilità interna e dei flussi, è stato predisposto un piano di rafforzamento dei presidi di sicurezza e soccorso. Nella giornata del primo novembre, la società Bourelly Health Service ha ufficializzato l’attivazione di una nuova postazione di Mezzo di Soccorso Infermieristico (MSI) situata presso il terminal di aviazione generale ovest. Il nuovo punto di intervento si affianca al presidio medico già attivo al terminal est, provvisto di medico, infermiere e autista, elevando la copertura sanitaria a tutela dei passeggeri e del personale in servizio.

Il mese di novembre rappresenta un passaggio cruciale per lo scalo di Salerno Costa d’Amalfi e del Cilento. La gestione dei flussi derivanti dalla chiusura di Capodichino costituisce un’opportunità strategica per testare l’infrastruttura su volumi elevati, dimostrando l’affidabilità dello scalo nell’ambito della rete aeroportuale della Campania.