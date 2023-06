Aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi, si presenta il nuovo progetto per il terminal di Aviazione Commerciale e Generale

Per l’aeroporto di Salerno – Costa d’Amalfi si è pronti ad nuovo progetto, quello del terminal di Aviazione Commerciale e Generale, frutto dell’opera dello studio di architettura Atelier(s) Alfonso Femia. L’ambizioso progetto si distingue per una forte identità iconica, la modularità, l’espansibilità e la sostenibilità, tutti obiettivi che non trascurano il rispetto per l’ambiente e per il territorio i cui scenari vengono integrati perfettamente.

La cerimonia di presentazione

Alla presentazione parteciperanno le figure istituzionali e professionali di spicco della Regione Campania e del Gruppo Progettazione Aeroporto. Già in fase di Masterplan, l’aeroporto ha intrapreso i primi investimenti per il sapiente allungamento della pista a 2000 metri, il potenziamento delle piazzole di sosta aeromobili e altre opere propedeutiche, con uno stanziamento di ben 40 milioni di euro.

Per il futuro, il Masterplan prevede il successivo allungamento della pista e la realizzazione dei nuovi terminal di Aviazione Commerciale e Generale, insieme ad altre infrastrutture operative, in un progetto finanziato per circa 94 Milioni di Euro dalla Regione Campania.

Particolarmente rilevante è il nuovo terminal di Aviazione Commerciale, perfettamente improntato ai più avanzati criteri di sostenibilità ambientale, innovazione tecnologica ed eccellenza operativa, che si configura come il più moderno Terminal Aeroportuale del Paese.

La conferenza stampa

Martedì 13 giugno alle ore 17.00, presso il Teatro Augusteo di Salerno la conferenza stampa. Interverranno: Vincenzo De Luca, Presidente Regione Campania; Vincenzo Napoli, Sindaco di Salerno; Franco Alfieri, Presidente della Provincia di Salerno; Roberto Barbieri, Amministratore Delegato GESAC; Bruno Discepolo, Assessore Regionale al Governo del Territorio; Luca Cascone, Consigliere Regionale; Alfonso Femia, Atelier(s); Alfonso Femia, Gruppo progettazione Aeroporto; Giuseppe Di Bari, Director of Engineering and Operations Deems Gruppo progettazione Aeroporto.