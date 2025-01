Adottato Blanco, il cane randagio ustionato a Sala Consilina

Blanco, il cane randagio del Terminal Bus di Sala Consilina, che lo scorso novembre subì gravi ustioni con olio bollente da parte di ignoti. Dopo questa esperienza traumatica, Blanco ha dovuto affrontare un lungo periodo di degenza presso una clinica veterinaria locale, dove ha ricevuto medicazioni quotidiane, antidolorifici e terapie ricostruttive essenziali per curare le gravi ustioni che coprivano il suo corpo.

La mobilitazione per Blanco

Recentemente è stato reso noto che tutte le spese mediche per la sua riabilitazione sono state coperte da un anonimo medico di Salerno. Con grande gioia dei volontari dell’OIPA Vallo di Diano, che sono stati tra i primi a soccorrerlo, e di Marika, la giovane che si prendeva cura di lui al Terminal Bus, Blanco sta finalmente meglio e ha iniziato una nuova vita con la sua nuova famiglia adottiva. “Siamo felicissimi!” si legge in un post dell’OIPA Vallo di Diano. “Buona vita, Blanco, e un grande grazie a Nora e Nicola per aver regalato un lieto fine a questa triste storia.”