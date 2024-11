Sala Consilina, olio bollente sul cane Blanco. Volontari in piazza per condannare il gesto

Emozionante e significativa la manifestazione che si è svolta a Sala Consilina. “Giustizia per Blanco”, “Ti amiamo Blanco”, “Scusa Blanco” sono solo alcune delle frasi scritte sui cartelli esposti in piazza Umberto I, in segno di protesta contro la violenza subita dal cane randagio Blanco.

La storia

Circa dieci giorni fa, Blanco è stato vittima di un terribile atto di crudeltà: qualcuno gli ha versato dell’olio bollente, provocandogli gravi ustioni. Attualmente, il cane si trova ricoverato presso una clinica veterinaria locale, dopo essere stato soccorso dai volontari della sezione dell’OIPA Vallo di Diano, presieduta da Enrica Ferricelli (Organizzazione Internazionale Protezione Animali). Tra i partecipanti alla manifestazione era presente anche l’animalista Enrico Rizzi, noto per il suo impegno nella lotta contro le violenze sugli animali.

Nel frattempo, i carabinieri della Compagnia di Sala Consilina stanno proseguendo le indagini su quanto accaduto, anche attraverso le immagini delle telecamere di videosorveglianza, c installate presso il Terminal bus dove Blanco sostava accudita da una ragazza e dove peraltro era conosciuto e benvoluto da tutti. Intanto l’Oipa Vallo di Diano con un post ha espresso tutta l’amarezza per il gesto compiuto nei confronti di un animale indifeso come Blanco: “Blanco aveva scelto il Terminal Bus come sua casa… lì, la dolce Marika Lovaglio se ne prendeva cura insieme ai colleghi di lavoro. Un mostro che, ancora, non è stato identificato ha deciso di strappare drasticamente la serenità di questo tenero randagio. Dopo il lungo ricovero che dovrà affrontare presso la Clinica Veterinaria Salluzzi non potrà più ritornare per strada. Al mostro che non ha avuto, nemmeno, un briciolo di rimorso di chiedere scusa a Blanco e a chi lo amava diciamo che ha le ore contate!!!“