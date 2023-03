Addio lunghe code a Castellabate: ripristinata la circolazione sulla “Via del Mare”

La “Via del Mare”, ex SS267 in località San Gennaro, torna percorribile senza impianto semaforico. Era dalla brutta ondata di maltempo dello scorso gennaio che la strada, dopo essere ceduta per un piccolo tratto, bloccava migliaia di automobilisti in lunghe code snervanti.

Ripristinata la circolazione

Dopo ben tre mesi di disagi, la “Via del Mare” è di nuovo praticabile su doppia carreggiata. In attesa del completamento del tratto stradale, con il rifacimento dello strato bituminoso da eseguire nei prossimi giorni, gli automobilisti possono finalmente sorridere. Un tratto di così pochi metri aveva letteralmente paralizzato una delle arterie principali dell’intero territorio. Dopo i primi sopralluoghi sul posto d’inizio marzo, la macchina dei tecnici specializzati si è messa all’opera e ha accelerato le operazioni.

Il Sindaco: “promessa mantenuta”

Ovviamente, non sono mancate le polemiche per via della poca velocità nell’inizio dei lavori di ripristino. Il Sindaco di Castellabate però, ci tiene a ribadire come, in realtà, tale riapertura sia stata possibile grazie ad un rapido intervento collettivo, reso possibile dalla forte sinergia tra il Comune e la Provincia di Salerno.