Addio a Gaspare Russo: scompare il primo salernitano alla guida della Regione Campania

Salerno e la Campania piangono la scomparsa di Gaspare Russo, una delle figure più autorevoli e rappresentative della Democrazia Cristiana nel Mezzogiorno. Nato nel 1927, Russo si è spento alla soglia dei 99 anni, lasciando un vuoto profondo nella storia politica e istituzionale del territorio. La sua carriera, iniziata tra i banchi del Consiglio comunale di Salerno, lo ha visto protagonista di una scalata che lo ha portato ai vertici della governance regionale, segnando il passaggio tra epoche politiche cruciali.

Dalla sindacatura di Salerno alla Presidenza della Regione

L’ascesa politica di Gaspare Russo ha vissuto uno dei suoi momenti più significativi nel 1970, quando fu eletto Sindaco di Salerno. La sua nomina segnò una svolta storica per la città, ponendo fine al lungo periodo di governo guidato da Alfonso Menna. Dopo l’esperienza comunale, il suo impegno si spostò sul piano regionale: nel 1975 fu eletto nel Consiglio regionale della Campania, dove assunse l’incarico di capogruppo della Democrazia Cristiana.

L’apice della sua carriera giunse l’anno successivo, nel 1976, quando venne eletto Presidente della Regione Campania. Russo detiene un primato storico per la sua terra d’origine: è stato infatti il primo esponente politico salernitano a ricoprire la carica di governatore regionale, ruolo che mantenne con grande influenza fino al 1979.

L’impegno nelle istituzioni e il ritiro dalla scena politica

Per decenni, Gaspare Russo è stato un punto di riferimento imprescindibile per il panorama politico campano, distinguendosi per la sua capacità di mediazione e per il peso specifico all’interno dello scudo crociato. Dopo aver ricoperto ruoli di rilievo per quasi mezzo secolo, nel 1990 decise di concludere la sua parabola istituzionale ritirandosi dalla vita politica attiva. Nonostante il disimpegno formale, la sua figura è rimasta simbolo di una stagione politica caratterizzata da grandi trasformazioni e dal consolidamento dell’ente regionale.

L’ultimo saluto nella sua Salerno

La comunità salernitana si prepara a rendere l’ultimo omaggio a un uomo che ha dedicato gran parte della sua esistenza al servizio delle istituzioni. I funerali di Gaspare Russo si terranno domani, 24 marzo, alle ore 11:30, presso la chiesa dei Salesiani a Salerno. La cerimonia sarà l’occasione per ricordare il contributo di un protagonista assoluto del secolo scorso, capace di legare indissolubilmente il proprio nome allo sviluppo e alla storia della Campania.