Ad Ogliastro Cilento un monumento per ricordare le vittime della strada

Il comune di Ogliastro Cilento ha vinto il ricorso contro la regione Campania riuscendo a recuperare un finanziamento di tre milioni di euro. I fondi garantiranno la riqualificazione di Piazza Europa e via San Leonardo. Gli interventi hanno già preso il via.

Le opere

Ai microfoni di InfoCilento, il sindaco Michele Apolito ne ha sottolineato l’importanza, rispondendo anche alle critiche di quanti temevano che i lavori potessero cambiare l’aspetto del centro cittadino.

Una novità importante, poi, riguarderà via San Leonardo: qui, infatti, l’amministrazione comunale realizzerà anche un monumento alle vittime della strada su un terreno donato all’Ente dalla madre di un giovane che perse la vita in un tragico incidente. Si è così deciso di commemorare il suo ricordo e quello di tutti coloro morti in strada in tragiche circostanze.

Il primo cittadino, infine, ha annunciato l’avvio del restyling del centro storico e un progetto per la riqualificazione del convento. Per quest’ultimo il comune è a caccia di fondi che garantiranno il suo completo recupero. Clicca qui per l’intervista completa.