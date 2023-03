Ad Eboli un’intera giornata dedicata alla donna organizzata dalla Puzzle APS

Sabato 11 Marzo, presso il Comune di Eboli, si terrà l’evento “Sono Donna – Donne allo Specchio” organizzato dall’Associazione di Promozione Sociale Puzzle APS

Un’intera giornata dedicata alla donna, l’evento organizzato in occasione della Giornata Mondiale della Donna, mira a valorizzare la figura femminile sotto ogni aspetto e a rivendicare i propri diritti a favore della parità di genere.

La giornata

Dai pensieri ai fatti, la donna è la protagonista indiscussa di questa giornata che vede l’associazione di promozione sociale Puzzle APS pronta a promuovere l’iniziativa con orgoglio e impegno. La giornata è divisa in due parti. La mattina, a partire dalle ore 11, avrà luogo presso l’aula consiliare Isaia Bonavoglia del Comune di Eboli, una grande tavola rotonda alla quale prenderanno parte professioniste di ogni ambito pronte a raccontare e a soprattutto a raccontarsi.

Il messaggio

“La nostra associazione è sempre stata vicino al mondo della donna – spiega l’art director Clemente Donadio – dopo l’evento organizzato in occasione della Giornata Internazionale Contro la Violenza sulle Donne, ci sentivamo in dovere di dedicare una giornata a coloro che muovono la società, alla figura che soprattutto smuove gli animi con sensibilità e coraggio. La donna è un esempio da seguire ogni giorno e noi siamo pronti a valorizzarla”.

Gli interventi

Tantissime saranno le professioniste che animeranno la tavola rotonda con l’hashtag #SONODONNA, pronte ad urlare il proprio orgoglio di essere donne: Antonella Alari Esposito, autrice del libro “La bimba con il grembiulino bianco”; Anna Lambiase, psicologa e psicoterapeuta; Simonetta De Luca Musella, CEO e Founder Diellemme;

Valentina Cuomo ed Enza Martina Bove, rispettivamente farmacista digitale e trade marketing manager di Semprefarmacia.it; Assunta Basile, responsabile dell’Associazione Noi in Rosa; Grazia Biondi, attivista e presidente dell’Associazione Manden – Diritti e legalità; Maria Rosaria Celano, founder del brand Apidivine; Vitina Maioriello, presidente dell’Associazione Mi Girano Le Ruote; Ketty Melara, illustratrice e artista.

Dalla rinascita al percorso di vita, dalla prevenzione alla violenza, dai diritti alla soddisfazione di essere una donna indipendente e imprenditrice, le tematiche trattate saranno davvero tante e l’invito è esteso a chiunque voglia partecipare e soprattutto intervenire per curiosità e orgoglio.

La seconda parte della giornata

La seconda parte della giornata si svilupperà tra musica e teatro, arte e moda. Alle ore 20.30, presso la Sala Concerto San Lorenzo di Eboli, la Puzzle Aps accoglierà tutti coloro che vorranno trascorrere una serata di divertimento, riflessione e fascino. L’evento-spettacolo “Sono Donna – Donne allo Specchio” sarà animato dal duo ebolitano Raffaele e Andrea Scocozza, da monologhi interpretati da Antonella Tedesco, Rosaria Giordano e Clemente Donadio, e da una sfilata di abiti da sposa della bridal designer Virginia Saulle.

Non solo, anche arte grazie all’esposizione dei dipinti a cura della giovane artista Elvira Landi che pone nelle sue opere la donna come protagonista. Anche testimonianze di donne guerriere pronte a combattere per una vita sempre più egualitaria per il rispetto dei diritti e della propria immagine femminile.

“La Puzzle Aps ha sempre voluto esprimere le proprie iniziative attraverso le emozioni – spiega il presidente dell’associazione Raffaele Scocozza – Con la musica e il teatro, racconteremo la figura della donna e quanto di bello ci possa essere intorno a lei. Stiamo creando una piccola rivoluzione femminile e ne siamo orgogliosi”.

Entrambi i momenti della giornata patrocinati dal Comune di Eboli e presentati dalla giornalista Rossella Graziuso, saranno attimi importanti e significativi per esaltare la bellezza femminile, in ogni sua forma. Attraverso l’hashtag #SONODONNA, in tantissime hanno raccontato e condiviso il proprio orgoglio di essere donna sui social. Moglie, madre, lavoratrice, sono semplicemente donne. Non solo un giorno, ma sempre.