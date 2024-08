Ad Aquara il Trofeo dei Vigneti

Tutto pronto ad Aquara per la gara podistica del 10 Agosto “Aquara Trofeo dei Vigneti”, nella sua prima edizione che si presenta già come un successo per l’alto livello di coinvolgimento e partecipazione.

La corsa, organizzata dall’Associazione Sportiva “Atletica Libertas Agropoli” con il patrocinio morale del Comune di Aquara, viene sponsorizzata , tra gli altri, anche dalla BCC di Aquara.

Un evento atteso

Tra i partecipanti, due atleti di livello internazionale, provenienti dal Marocco, si uniranno al gruppo dei corridori, Akinou Ali e Kadiri Yahya, mentre a difendere i colori italiani ci sarà il campione italiano sul mezzofondo, Gilio Iannone.

Il Sindaco Antonio Marino ha sottolineato la bellezza di questo evento per la comunità locale: “grazie all’impegno dell’Atletica Libertas Agropoli siamo lieti di presentare un’opportunità che va oltre l’aspetto competitivo. La gara rappresenta un momento di celebrazione del territorio, uno spazio in cui lo sport si unisce alla promozione della salute per l’invito concreto a uno stile di vita sano. Un grazie va anche ai numerosi sponsor che hanno espresso il desiderio di partecipare a questo importante evento fornendo un proprio contributo“.

La corsa attraverserà i luoghi simbolo del Comune di Aquara offrendo ai partecipanti un’esperienza unica e suggestiva: una corsa/camminata di 8 km che si snoda tra le vie più rappresentative del Borgo.

Il Presidente dell’Atletica Libertas Agropoli, Roberto Funicello ha dichiarato: “Credo fermamente che questa manifestazione rivesta un’importanza fondamentale e sono convinto che sia destinata a diventare un appuntamento fisso nel panorama delle corse, contribuendo così alla promozione dello sport e della salute e del Territorio”

Il programma

L’appuntamento è per sabato 10 Agosto secondo il seguente programma della giornata:

ore 18.00 – Ritrovo in Piazza Vittorio Veneto e consegna della maglia “Aquara Trofeo dei Vigneti”

ore 18.30 – Chiusura iscrizioni presso il desk appositamente allestito

ore 19.00 – Via alla corsa!

Al termine dell’evento, dopo la cerimonia di premiazione, verrà consegnata ai partecipanti la medaglia ricordo e ai componenti della squadra che salirà sul podio, oltre al premio, anche una bottiglia delle cantine Aquaresi “Vino Martino” e “Vino Marchione”.