Aquara rientra tra le Città del Vino

“Ancora un’azione del comune a sostegno delle nostre aziende. Aquara si associa all’antica e famosa associazione Città del vino. Un sistema, un circuito nazionale che promuove anche itinerari turistici ed enogastronomici legati alle tipicità territoriali. Una possibilità in più per i nostri vini, e per il nostro bianco dolce che è stato al centro del brindisi regionale del TG Itinerante di Rai3, degli ultimi due anni”. Lo annuncia il vicesindaco del centro alburnino, Vincenzo Luciano.



“Stiamo promuovendo le nostre tipicità, olio, formaggi, farina…con tutta la loro filiera, attraverso itinerari e promozione turistica, tour operators, iniziative con associazioni di categoria, aiuti alla commercializzazione e promozione del nostro agroalimentare con la nostra BCC di Aquara”, aggiunge Luciano.

“Insomma il lavoro è appena cominciato, nonostante le difficoltà finanziarie, cercheremo di mettere insieme le nostre eccellenze per presentare un marchio Aquara”, conclude.