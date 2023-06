Ad Altavilla Silentina riaperto il tratto della provinciale 88/b interessato da lavori

E’ rimasto chiuso per diverso tempo il tratto della Strada Provinciale 88/b, nel comune di Altavilla Silentina. L’ordinanza di chiusura si è resa necessaria per consentire i lavori di riqualificazione del manto stradale anche in relazione al ponte sul torrente Malnome che ha subito degli interventi atti a migliorarne le condizioni.

Le criticità

I residenti e i passanti per diverso tempo, infatti, si sono ritrovati costretti, a causa della presenza dei cantieri, a percorrere strade alternative, spesso allungando notevolmente il tragitto per raggiungere alcune aree del comune.

I cantieri hanno subito dei rallentamenti anche a causa del maltempo degli ultimi tempi che non ha dato tregua.

Il commento

Finalmente, pochi giorni fa, è arrivata la buona notizia per i cittadini: la strada è stata riaperta al transito.

“Ringrazio il sindaco Francesco Cembalo per aver seguito, in prima persona, tutte le fasi dei lavori e la Provincia di Salerno per essersi attivata affinché potessero essere effettuati” ha affermato il delegato ai rapporti con gli enti del comune, Giovanni Russo.