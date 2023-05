Squadre di rocciatori al lavoro per la messa in sicurezza della strada provinciale 562 “Mingardina”

La caduta di un masso di grandi dimensioni sull’importante arteria della strada provinciale 562 “Mingardina” in località “Tragara” ha reso necessario l’intervento di due squadre di rocciatori per garantire la messa in sicurezza del costone roccioso sovrastante. Il consigliere provinciale delegato alla viabilità, Carmelo Stanziola, ha riferito delle iniziative messe in campo dagli uffici di Palazzo Sant’Agostino.

I lavori in corso

Subito dopo gli eventi meteorologici recenti, che hanno causato il crollo del masso sull’asse stradale, l’Ente Provincia, in collaborazione con le amministrazioni locali e la Regione Campania, ha preso provvedimenti per risolvere le problematiche lungo la strada provinciale 562 Mingardina.

Il primo sopralluogo per valutare i danni al costone e alla sede stradale è stato effettuato nella stessa giornata dell’incidente.

Durante il sopralluogo, la ditta e i tecnici incaricati hanno rilevato che oltre alla caduta di massi, erano presenti anche problemi alla struttura portante della galleria successiva al luogo del crollo. Alla luce di queste evidenze, Stanziola ha sottolineato la necessità di pulire il costone, rimuovendo i massi pericolanti, e di installare barriere paramassi.

Le opere in corso

I lavori sono stati avviati immediatamente e continueranno senza interruzioni a partire dal prossimo lunedì, 22 maggio. In tale data, la ditta responsabile provvederà all’acquisto della rete paramassi e delle travi portanti, accelerando così la riapertura della strada. Quest’ultima rappresenta un importante collegamento tra la superstrada Cilentana e le località costiere di Marina di Camerota, Palinuro e Marina di Pisciotta.

Nonostante le avverse condizioni meteorologiche, la ditta responsabile è presente sul luogo anche nella giornata odierna, come ha sottolineato il consigliere Stanziola. Data la rilevanza dell’intervento, è fondamentale che i responsabili attuino tutte le procedure necessarie in conformità con la normativa vigente.

I tempi delle opere

Riguardo ai tempi previsti per il completamento dei lavori di messa in sicurezza e riapertura della strada, il consigliere Stanziola ha dichiarato che l’Ente Provincia farà tutto il possibile per minimizzare i disagi per gli utenti e riaprire l’arteria nel minor tempo possibile, anche in vista del ponte del 2 giugno. Tuttavia, al momento non è ancora disponibile un cronoprogramma definitivo per determinare la durata e la data di conclusione dei lavori.