Ad Altavilla Silentina la presentazione del libro del Generale Gerardo Iorio sui fatti del 1943

Il 15 giugno ad Altavilla Silentina sarà presentato l’ultimo libro del Generale Gerardo Iorio sui fatti del 1943: Per i festeggiamenti in onore di Sant’Antonio ad Altavilla Silentina è previsto un programma vastissimo che non trascura gli aspetti religiosi, ludici, ma anche culturali della comunità.

Il programma

In questo programma si inserirà, il 15 giugno, la presentazione dell’ultimo lavoro del Generale Gerardo Iorio, dal titolo: “Le operazioni del 3° Battaglione 143° Reggimento fanteria (36^ Divisione) nell’attacco a Altavilla, Italia. 13-14 settembre 1943”. Si tratta di un’opera di notevole importanza per quanti vogliono meglio comprendere i tragici avvenimenti del 1943 che costarono la vita a tante persone.

A causa della sua posizione strategica sulla Piana del Sele, infatti, Altavilla Silentina divenne teatro di scontri feroci tra i Nazisti e gli Alleati. Molti cittadini, dopo lo Sbarco di Salerno, fuggirono nei paesi vicini con l’intenzione di sfuggire alla battaglia che si prevedeva molto violente. Ottantacinque furono le vittime civili accertate di quei giorni e il 13 settembre 1943 fu il giorno in cui lo scontro bellico si fece più acceso proprio ad Altavilla.

Il libro

Il libro, è la traduzione, curata proprio da Iorio, degli scritti di Robert Hand, tradotti con il consenso delle Autorità militari statunitensi. Una traduzione che consegna, a studiosi, cittadini e curiosi, un altro tassello da aggiungere alla ricostruzione, chiara e dettagliata di quei giorni su cui Iorio ha scritto tanto cimentandosi in numerose ricerche storiche.

Per l’occasione interverranno, oltre all’autore, Francesco Cembalo, sindaco di Altavilla Silentina, Don Arley A. B. Tobar SDV, parroco della cittadina che ha curato la presentazione al testo, Generoso Conforti, storico e presidente dell’associazione storico-culturale “Il Postiglione” e Alfonso Conte, docente di Storia Contemporanea del Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Salerno e presidente della Società Salernitana di Storia Patria.

All’evento, che inizierà alle ore 21:00 presso Piazza Umberto I di Altavilla Silentina, seguirà la rappresentazione teatrale denominata “I giorni foschi di quel settembre 1943” curata dai componenti del Forum dei Giovani con scritto e sceneggiato di Alfredo Crisci.