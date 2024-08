Ad Agropoli torna il premio Paolo Serra: riconoscimento ad Ermanno Corsi

Ricorrerà il prossimo 18 agosto l’anniversario della morte di Paolo Serra, politico di lungo corso e imprenditore che ha fatto parte della storia della città di Agropoli. In vista di questo anniversario ritornerà il premio che porta il suo nome. L’appuntamento è in programma il prossimo 8 agosto presso la Fornace (inizio ore 21).

Premio Paolo Serra ad Ermanno Corsi

Per l’occasione verrà assegnato il riconoscimento al giornalista Rai e scrittore Ermanno Corsi. Sarà l’occasione anche per presentare il libro “Le donne che conquistano il mondo”, scritto a quattro mani con Piero Antonio Toma.

Prenderanno parte all’evento Elvira Serra, presidente dell’associazione AMI, consigliere comunale e sorella di Paolo, il sindaco di Agropoli Roberto Mutalipassi, il delegato alla cultura Franco Crispino, il presidente della provincia di Salerno, Franco Alfieri, il giornalista Nicola Nigro e Alfonso Andria, Presidente del Centro Universitario Europeo per i beni culturali.

Chi era Paolo Serra

Grande dominatore della scena politica e sociale della città per decenni, Paolo Serra era stato sindaco in due occasioni e consigliere comunale e provinciale. Nel 1994 per una manciata di voti non riuscì ad essere eletto alla Camera dei Deputati. A lui si devono molti progetti realizzati e programmati per lo sviluppo della città di Agropoli.

Dal 1992 al 1995 era stato anche il presidente dell’Unione Sportiva Agropoli 1921 (con cui sfiorò la promozione in serie C) e il fondatore e l’editore dell’emittente Tele Agropoli Cilento che ha guidato per circa un decennio. Era il presidente dell’istituto scolastico Nobel. Morì il 18 Agosto 2014 a 65 anni.