Ad Agropoli la seconda edizione del Trofeo “Carlo Vitolo”, una serata tra sport ed emozioni

Ieri sera, mercoledì 25 giugno, ad Agropoli, presso il Parco Pubblico Liborio Bonifacio, si è vissuta una serata davvero speciale con il “2° Trofeo Carlo Vitolo” organizzato dalle società Basket Agropoli, “Carlo Vitolo” Basket Capaccio Paestum e Olimpia Basket Agropoli.

Tra sport ed emozioni

Ritrovarsi sul campo per ricordare Carlo ha permesso di rinnovare il ricordo degli anni in cui molti giovani di Agropoli partecipavano con grinta e divertimento ai tornei “3 contro 3” in campetti di asfalto e cemento nelle piazzette della città. Tanti giocatori ed ex giocatori, volti storici del basket hanno partecipato, riuscendo nell’intento di unire, per l’occasione, più realtà del nostro territorio intorno alla palla a spicchi in una atmosfera gioiosa intorno al ricordo di Carlo Vitolo, scomparso a 40 anni 9 anni fa.

Lo sport che unisce

Antonio Di Luccio, Presidente della società “Carlo Vitolo” Capaccio Paestum, è positivo per il futuro del basket sul territorio: “Speriamo davvero che questo sia solo l’inizio di un percorso condiviso, per crescere insieme e portare avanti qualcosa di bello e importante, anno dopo anno, soprattutto per i ragazzi che si avvicinano a questo meraviglioso sport. Grazie di cuore alla famiglia Vitolo per la loro presenza costante e il supporto che non ci ha mai fatto mancare”.

Rosa Chiara Vitolo, sorella di Carlo, ringraziando coloro che hanno partecipato all’evento dedicato a suo fratello, lo ricorda con una riflessione sui valori del rispetto e del “dare”, caratteristiche che indubbiamente appartenevano al giovane Carlo, cosi ben voluto come compagno di squadra ed amico.

Mediterraneo Cup

La manifestazione dedicata al giovane Carlo Vitolo ha dato il via alla seconda edizione della Mediterraneo Cup-Trofeo Franco di Sergio, un torneo organizzato dalle società locali della Polisportiva Basket Agropoli e Olimpia Agropoli, grazie al supporto di Gerardo Liguori e l’importante collaborazione della digital company Bitdrome.

Ricco il calendario delle gare che si terranno dal 26 al 29 giugno, dalle ore 16 alle ore 23, presso i campi in gripper allestiti al parco pubblico Bonifacio e al palazzetto dello sport A. Di Concilio. Le finali del torneo saranno disputate la sera del 29 giugno.