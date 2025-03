Ad Agropoli il Piano Day Provinciale dei Licei Musicali

È toccato al Liceo Musicale “Alfonso Gatto” di Agropoli l’onore di coordinare il Piano Day dei Licei Musicali della Provincia di Salerno per il 2025.

L’appuntamento

Il prossimo 2 aprile, a partire dalle 16:30, prenderà il via una vera e propria maratona di musica che vedrà esibirsi ben ventiquattro giovani pianisti, tre per ciascuno degli otto licei musicali della Provincia. L’appuntamento è nell’auditorium dell’istituto “Gino Rossi Vairo” di Agropoli che aprirà le porte all’evento coordinato dal liceo Gatto. Per i giovani e talentuosi pianisti sarà un momento di crescita, confronto e condivisione nel segno della grande musica.

Il Piano Day: la storia

Il Piano Day è celebrato ogni anno con una giornata internazionale dedicata nell’ottantottesimo giorno dell’anno – in omaggio agli ottantotto tasti del pianoforte – che quest’anno ricade il 29 marzo. L’Ufficio Scolastico Regionale e il Polo Regionale dei Licei Musicali e Coreutici della Campania promuovono per l’occasione i Piano Day Regionali, oltre a quelli Provinciali, per favorire la divulgazione e la diffusione della cultura musicale. Per il Piano Day Regionale l’appuntamento è proprio per il prossimo 29 marzo, nella Sala Scarlatti del Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli, dalle 09:00 alle 14:00, e vedrà la partecipazione di studenti dei trentadue licei musicali e dei quattro conservatori di musica della Campania.

Appuntamento ad Agropoli

Il 2 aprile toccherà poi ad Agropoli – al Liceo Gatto e all’Istituto Vairo – ospitare il Piano Day Provinciale con la partecipazione degli studenti dei licei musicali: “Alfano” di Salerno, “De Filippis Galdi” di Cava De’ Tirreni, “Galizia” di Nocera Inferiore, “Perito Levi” di Eboli, “Parmenide” di Vallo della Lucania, “C.Pisacane” di Sapri, “T. Confalonieri” di Campagna.

L’evento, ad ingresso libero, sarà un’occasione importante per l’intera Città e non soltanto per le due comunità scolastiche. D’altronde, niente unisce più della Musica e “il pianoforte concentra e riassume dentro di sé tutta l’arte universale” (Franz Liszt).