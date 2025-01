Agropoli: open day al Liceo “A. Gatto” per le giornate di orientamento

Il liceo “Alfonso Gatto” di Agropoli ha aperto le porte delle sedi dei cinque indirizzi scolastici per le giornate di orientamento dirette agli studenti dell’ultimo anno della scuola media.

Il tour nelle sedi

Gli appuntamenti si sono svolti nei giorni 15 gennaio, presso il Liceo Classico di via Pio X per la sezione classica, venerdì 17 gennaio presso il liceo musicale e sabato 18 gennaio presso il Liceo Scientifico di Via Dante Alighieri per gli indirizzi scientifico, linguistico e scienze applicate.

Nel corso dei tre appuntamenti si sono svolte iniziative specifiche rivolte agli studenti del terzo anno della scuola secondaria di primo grado e alle loro famiglie, al fine di dare informazioni sull’offerta formativa del Liceo “Gatto” e di fornire strumenti adeguati per una scelta consapevole dell’indirizzo di studio liceale.

Le opportunità formative

Il Dirigente scolastico, la Dott.ssa Anna Vassallo, i docenti e gli studenti liceali, hanno presentato ai genitori e agli studenti interessati i corsi di studio. L’open day è stata anche l’occasione per visitare i locali delle due sedi, con i loro laboratori, palestre, aule multimediali, biblioteche.

Presso l’Istituto, inoltre, per chi è interessato ad inscriversi, è attivo uno sportello di orientamento per genitori e studenti, al quale potersi rivolgere per informazioni ulteriori e chiarimenti sulle attività didattico-educative previste dal Liceo Gatto.