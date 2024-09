Ad Agropoli arriva la “Piramide culturale del Cilento”: il 26 settembre l’inaugurazione in Via Pio X

Non poteva mancare Agropoli, il “paese del Castello” e “perla del Cilento”, nella costruzione identitaria della Piramide Culturale del Cilento ideata dal poeta, scrittore e docente universitario Menotti Lerro. L’inaugurazione della piramide, un dipinto su mattonelle in ceramica, opera artistica realizzata da Antonio Guida, si terrà giovedì 26 settembre alle ore 19 in via Pio X, all’altezza della sede del Forum dei Giovani. Agropoli continua così a puntare sulla cultura, con iniziative di ampio respiro. La Piramide Culturale del Cilento è un disegno geometrico creato nel 2020 che rappresenta l’epicentro dell’Empatismo. La piramide è formata dai “paesi culturali” disposti senza nessun ordine gerarchico all’interno della figura, sottostanti al vertice massimo che è il Monte Stella. I megaliti presenti o dispersi del Monte Stella sono stati considerati, nell’idea di Lerro, come i primi dèi empatici del Movimento. I paesi del Cilento selezionati accuratamente da Lerro per le loro qualità artistiche si stanno unendo attraverso il sentimento empatico che caratterizza il movimento.

Il sindaco, Roberto Mutalipassi, dichiara: «L’Amministrazione comunale ha voluto aderire all’iniziativa culturale apponendo anche sulle mura di Agropoli la simbolica Piramide, rappresentazione artistica di erudizione e di unione tra i territori».

La consigliera comunale, Elvira Serra aggiunge: «Grazie al sentimento empatico che caratterizza l’idea di Menotti Lerro, si è deciso di unire le forze per far partire anche da Agropoli un chiaro messaggio d’amore per la cultura che lega tutti paesi del Cilento presenti nell’opera».