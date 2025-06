Acque di Agropoli: analisi private escludono criticità

Una potenziale svolta nella questione della balneabilità del tratto di mare tra il lungomare (angolo via Montessori) e il porto (molo sopraflutto) di Agropoli. Mentre si attende il responso ufficiale delle nuove analisi condotte da Arpac, un laboratorio privato ha già diffuso i propri risultati, evidenziando il rientro nei limiti di legge dei parametri che avevano causato il divieto di balneazione.

I riscontri delle analisi

L’ordinanza di divieto di balneazione, firmata dal Sindaco Roberto Mutalipassi lo scorso 23 giugno, era stata emessa a seguito dei campionamenti Arpac del 18 giugno, che avevano rilevato valori elevati. Per una verifica immediata della situazione, il primo cittadino di Agropoli si è rivolto a un laboratorio privato. I rapporti di prova rilasciati da quest’ultimo, relativi ai campioni prelevati negli stessi punti di campionamento Arpac, indicano che i valori dei parametri, stabiliti dal Decreto del Ministero della Salute del 30 marzo 2010, sono pienamente rientrati nei limiti previsti dall’Allegato A. Questi dati risultano, inoltre, in linea con i risultati storici di balneabilità consultabili sul portale arpacampania, sebbene il divieto persista in attesa della nuova comunicazione ufficiale.

Il Sindaco Roberto Mutalipassi ha commentato i risultati con cauto ottimismo, ponendo l’accento sulla correlazione con le condizioni meteo avverse. “I riscontri alle analisi da noi commissionate presso un laboratorio privato – dichiara il Sindaco Roberto Mutalipassi – evidenziano che la situazione è rientrata, avvalorando l’ipotesi che l’innalzamento dei valori limite riscontrati il 18 giugno può essere stato conseguente alle cattive condizioni meteo del 17 e 18 giugno scorsi.”

Attesa per l’Arpac

Nonostante i dati rassicuranti forniti dal laboratorio privato, la revoca dell’ordinanza di divieto di balneazione dipende esclusivamente dai risultati dei nuovi prelievi eseguiti da Arpac nella mattinata odierna. Il Sindaco Mutalipassi ha ribadito la necessità di attendere l’esito ufficiale: “Per poter revocare l’ordinanza e confermare quindi la risoluzione dell’inconveniente sopraggiunto, resto in attesa dei risultati dei prelievi effettuati stamattina da Arpac.” La comunità di Agropoli attende con fiducia la conferma della piena balneabilità del suo tratto costiero.