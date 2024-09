Acquavella, 103 anni e non sentirli: buon compleanno nonna Melina

Una donna forte, scrigno di ricordi, simbolo di saggezza e tradizioni, che ha attraversato oltre un secolo di storia con il sorriso e la dolcezza che solo l’esperienza di una vita così lunga può donare. Nonna “Melina” festeggia oggi un traguardo importante, circondata dall’amore e dall’affetto inestimabile dei suoi familiari.

Chi è nonna Melina

Nata ad Acquavella nel 1921, Carmela Di Nicuolo, per tutti “Melina”, ha visto cambiare il mondo intorno a sé: dai difficili anni della Seconda guerra mondiale, vissuta tra la paura dei bombardamenti, e la fede incrollabile nella Madonna delle Grazie, alla recente pandemia da Covid19, rimanendo sempre salda nei valori che ha trasmesso a figli, nipoti e pronipoti.

Una donna dedita al lavoro e alla famiglia, per quarant’anni ha lavorato come governante a Roma, nel quartiere Prati, una città che ha sempre avuto un posto speciale nel suo cuore, così come il suo paese d’origine.

Tre anni fa, per il suo centesimo compleanno, venne organizzata una grande festa a sorpresa ad Acquavella, nel quartiere cinese, in quella piazzetta vicino casa detta del “Vicinanzo”, punto di ritrovo in un tempo che fu.

Un regalo “speciale”

Quest’anno, però, la celebrazione del suo compleanno è stata ancora più speciale. La figlia Maria Pia, che da sempre le sta accanto con amore e orgoglio, le ha fatto dono di una preziosa testimonianza di affetto e spiritualità: la Benedizione Apostolica di Papa Francesco. Questo straordinario riconoscimento da parte del Santo Padre è un omaggio alla sua lunga vita.

Melina è stata ed è tuttora un esempio di coraggio e saggezza per tutta la famiglia, e per il paese intero: le sue storie sono pezzi di un mosaico prezioso, tasselli di memorie che arricchiscono chi ha la fortuna di ascoltarle.

E anche se il tempo scorre inesorabilmente, nonna Melina non perde il suo spirito gioioso: non manca mai una battuta scherzosa, e chiunque l’incontri non può fare a meno di lasciarsi contagiare dal suo buonumore.

Oggi, mentre Acquavella si stringe intorno a lei per celebrare i suoi 103 anni, il suo spirito resta quello di sempre: forte, sorridente, e con un cuore che trabocca di amore per la sua famiglia e per la sua terra.

Buon compleanno Melina…e come si dice dalle nostre parti “ati ciento”, sempre come il tuo buon cuore desidera.