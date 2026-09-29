Attualità

Accordo tra Cilento e Kazakhstan per valorizzare la Dieta Mediterranea

Roccagloriosa e Celle di Bulgheria firmano un accordo con la Kostanay Social Technical University per promuovere il territorio e l'enogastronomia

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Ernesto Rocco
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Inizia l'attività giornalistica nel 2003, collaborando con il mensile "Il Cilento Nuovo". Successivamente diventa addetto stampa dell'U.S.Agropoli 1921, ruolo che manterrà fino al 2013 e che...
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Domani, 30 settembre, la Casa Comunale di Roccagloriosa ospiterà la firma di un importante accordo di cooperazione internazionale tra i comuni cilentani di Roccagloriosa e Celle di Bulgheria e la Kostanay Social Technical University del Kazakhstan. L’intesa mira a valorizzare il patrimonio enogastronomico locale e la Dieta Mediterranea attraverso un partenariato strategico quinquennale.

I dettagli dell’accordo e la delegazione internazionale

La sottoscrizione del memorandum vedrà protagonisti il sindaco di Roccagloriosa, Roberto Cavalieri, e il primo cittadino di Celle di Bulgheria, Gino Marotta. La delegazione istituzionale e accademica kazaka sarà guidata dal rettore Abdullin Ruslan Batyrzhanovich, insieme al professore Paolo Caputo e a una rappresentanza di imprenditori locali interessati alle eccellenze produttive del territorio.

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L’accordo quadro avrà una durata di cinque anni e non comporterà alcun obbligo finanziario per gli enti coinvolti. Il testo prevede scambi culturali, scientifici ed educativi, l’organizzazione di eventi congiunti e la promozione di relazioni dirette tra start-upper, studenti e imprenditori italiani e kazaki.

La Dieta mediterranea e il ruolo dell’associazione radici del bulgheria

Al centro del progetto figurano la valorizzazione delle produzioni agroalimentari a chilometro zero e la promozione internazionale della Dieta Mediterranea, considerata non solo un regime alimentare ma una vera e propria espressione di identità e stile di vita.

All’incontro prenderà parte anche Angelo Carelli, presidente dell’associazione Radici del Bulgheria APS e ambasciatore della Dieta Mediterranea all’estero su nomina dell’associazione Dieta Mediterranea “Ancel Keys” di Pioppi. L’associazione vanta già una consolidata esperienza nei rapporti internazionali, in particolare con la Bulgaria, dove promuove il modello cilentano come efficace strumento di dialogo culturale e sviluppo economico.

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