Acciaroli, “Estate con Feltrinelli”: ecco gli ospiti del salotto letterario a cielo aperto

La libreria Feltrinelli di Acciaroli riapre anche quest’anno la stagione estiva con Estate con Feltrinelli, un programma di incontri letterari, nato dalla sinergia con il Comune di Acciaroli, che accompagnerà residenti e viaggiatori lungo tutta l’estate. Dal 28 giugno al 22 agosto, infatti, la terrazza panoramica che sovrasta la libreria, affacciata sul porto, si trasforma in un salotto letterario a cielo aperto dove conversare con protagonisti della scena culturale italiana. Tra gli ospiti attesi: Roberto Emanuelli, Elisabetta Moro e Marino Niola, Amedeo Colella e altri nomi che sapranno incuriosire, emozionare e stimolare il dialogo

Estate con Feltrinelli è più di una rassegna: è un invito alla condivisione, un ponte tra generazioni, storie e idee, che celebra la forza della cultura come bene comune e il Mediterraneo come orizzonte aperto e fertile.

Il programma

Ad aprire la stagione estiva l’atteso appuntamento con Roberto Emanuelli che sabato 28 giugno alle ore 21:30 incontra i lettori e firma le copie di Tutta questa felicità, un romanzo che inneggia alla forza dell’amore, della scrittura e dei piccoli gesti che, silenziosamente, salvano.

Il secondo appuntamento della rassegna, venerdì 4 luglio ore 22:00, accoglie Antonio Lanzetta, autore tra i nomi di punta del thriller italiano. Lanzetta presenta L’educatore, un noir avvolgente e spietato, dove la verità si annida nei ricordi più oscuri. In un paese del Sud, un cold case riemerge dal passato con la forza di una condanna: un’indagine emotiva e brutale che mette a nudo l’anima dei personaggi, sospesi tra colpa, memoria e redenzione.

Si prosegue poi venerdì 11 luglio alle ore 22:00 con Chiara Gilly, autrice rivelazione della narrativa contemporanea che presenta il suo romanzo Aspettami al caffè Napoli: una storia tenera e intensa che profuma di caffè e seconde possibilità. Tra i vicoli di una Napoli viva e sentimentale, si intrecciano destini feriti e desideri sospesi, in un racconto che celebra l’amore quando arriva all’improvviso, senza chiedere permesso.

Venerdì 25 luglio alle ore 22:00 l’ospite è Gianni Valentino, giornalista e autore che porta ad Acciaroli il suo intenso omaggio a un’icona della musica italiana: Feeling. Pino Daniele. Un racconto appassionato e meticoloso che ripercorre l’anima artistica e umana di Pino Daniele, attraverso testimonianze, aneddoti inediti e una narrazione che vibra d’amore per Napoli e per la sua voce più autentica. L’incontro sarà accompagnato da un omaggio musicale con i brani più amati di Pino Daniele, per restituire al pubblico tutta la magia del suo sound e del suo sentimento.

Venerdì 1 agosto ore 22:00, la terrazza de la Feltrinelli si apre alla curiosità e al pensiero antropologico con Elisabetta Moro e Marino Niola, che presentano: Gatti neri e specchi rotti. Perchè siamo superstiziosi, un viaggio colto e ironico tra superstizioni, credenze popolari e rituali quotidiani, per scoprire come il nostro immaginario collettivo sia ancora guidato da simboli antichi e paure senza tempo.

Venerdì 8 agosto ore 22:00 riflettori puntati su una giovane realtà editoriale tutta al femminile: le sorelle Cancellario, fondatrici della casa editrice Heloola, presentano il loro secondo lavoro editoriale: Hazel ha detto no, un romanzo visionario e potente, che intreccia mitologia e distopia per raccontare la ribellione di una figura angelica contro un destino imposto. Un inno alla libertà e alla disobbedienza, che riflette lo spirito indipendente e coraggioso della loro casa editrice.

Venerdì 22 agosto ore 22:00 gran finale della rassegna con l’irresistibile verve di Amedeo Colella, che presenta il suo ultimo libro: Napoli due volter al dì. Pillole di filosofia partenopea per vivere tutto a cuor leggero. Storico, umorista e grande affabulatore, Colella ci accompagna in un viaggio brillante e appassionato tra aneddoti, curiosità e meraviglie della città partenopea, da scoprire, come recita il titolo, almeno due volte al giorno: al mattino con stupore, alla sera con amore.

Le info utili

Infine, dal mese di luglio, la libreria ospita un calendario di altri appuntamenti che saranno visibili su: https://lafeltrinelli.it/eventi?city=Acciaroli