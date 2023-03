Accadde oggi, notizie, curiosità, Santi e avvenimenti del 4 marzo | Ecco l’Almanacco

Ciao amici! Oggi voglio parlarvi dell’almanacco del 4 marzo, una data importante che ci offre una moltitudine di avvenimenti, curiosità e informazioni interessanti.

Santi del giorno

Cominciamo con i Santi del giorno, che sono San Casimiro e Santa Gioacchina de Vedruna. Entrambi sono considerati santi della Chiesa Cattolica e sono celebrati in questa data. San Casimiro è il patrono della Lituania e della giovinezza, mentre Santa Gioacchina è considerata la patrona delle madri e delle vedove.

Gli avvenimenti del 4 marzo

Ora passiamo ad alcuni avvenimenti importanti che sono accaduti il 4 marzo nel corso degli anni. Per esempio, nel 1789 il primo Congresso degli Stati Uniti si riunì a New York City, dove George Washington fu eletto come primo presidente degli Stati Uniti. Inoltre, nel 1933 Franklin D. Roosevelt prestò giuramento come presidente degli Stati Uniti, pronunciando il celebre discorso “The only thing we have to fear is fear itself” (“L’unica cosa di cui dobbiamo avere paura è la paura stessa”).

Ma l’almanacco del 4 marzo ci offre anche una serie di curiosità interessanti. Per esempio, sapevate che il 4 marzo 1678 fu fondata la città di Lancaster in Pennsylvania, negli Stati Uniti? E che il 4 marzo 1966 i Beatles si esibirono al Palais des Sports di Parigi, davanti a una folla di fan entusiasti?

Nasceva oggi il celebre cantautore Lucio Dalla

Nato a Bologna nel 1943, Dalla è stato una figura di spicco della musica italiana per oltre cinque decenni. Ha scritto e interpretato una serie di brani memorabili, come “Caruso”, “L’anno che verrà”, “Futura” e “Attenti al lupo”, diventando uno dei cantautori più amati e influenti della scena musicale italiana.

Ma la sua carriera non è stata solo legata alla musica. Dalla era anche un artista versatile e creativo, impegnato in una serie di progetti artistici e culturali. Ha scritto poesie, romanzi e sceneggiature, e ha collaborato con altri artisti in una serie di progetti di spettacolo, teatro e cinema.

Dalla è stato anche un grande appassionato di fotografia, e ha spesso immortalato i suoi viaggi e le sue esperienze con la macchina fotografica. Le sue foto sono state esposte in numerose mostre in Italia e all’estero, ricevendo anche una serie di premi e riconoscimenti.

Purtroppo, il mondo della musica e dell’arte ha perso Lucio Dalla nel 2012, quando il cantautore è deceduto improvvisamente a Montreux, in Svizzera, all’età di 68 anni. Ma la sua musica e il suo spirito creativo continuano a vivere attraverso le sue canzoni, i suoi scritti e le sue fotografie, e rimarranno per sempre un’importante fonte di ispirazione per gli appassionati di musica e di arte in generale.