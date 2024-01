Accadde oggi, notizie, curiosità, Santi e accadimenti del 28 gennaio. Ecco l’Almanacco

Il 28 gennaio è una data ricca di storia, spiritualità e personalità affascinanti. In questo articolo, esploreremo i santi venerati in questo giorno, scopriremo alcune curiosità legate a questa data, rivisiteremo importanti accadimenti storici e daremo uno sguardo alle celebrità nate il 28 gennaio.

I Santi del 28 Gennaio

La Chiesa cattolica celebra in modo speciale San Tommaso d’Aquino il 28 gennaio. Il filosofo e teologo italiano, membro dell’Ordine dei Frati Predicatori, è noto per le sue opere filosofiche e teologiche che hanno avuto un impatto duraturo sulla dottrina cattolica. La sua saggezza e il suo contributo alla teologia gli valgono la venerazione di fedeli di tutto il mondo.

Inoltre, il 28 gennaio si commemora anche San Carlo II d’Austria, imperatore del Sacro Romano Impero, noto per la sua dedizione alla fede cattolica e per il suo impegno nella difesa dei territori cristiani contro le minacce ottomane.

Curiosità del 28 Gennaio

Oltre al contesto religioso, il 28 gennaio è la Giornata Mondiale della Protezione dei Dati. Questa giornata è dedicata alla sensibilizzazione e promozione delle buone pratiche per la gestione e la protezione dei dati personali, un tema di crescente importanza nell’era digitale in cui viviamo.

Accadimenti Storici del 28 Gennaio

Il 28 gennaio 1945 è una data fondamentale nella storia della Seconda Guerra Mondiale, poiché segna la liberazione del campo di concentramento di Auschwitz da parte delle truppe dell’Armata Rossa sovietica. Questo giorno è ora commemorato in tutto il mondo come Giornata Internazionale della Memoria dell’Olocausto, un momento per riflettere sulle atrocità del passato e impegnarsi per la prevenzione di simili tragedie nel futuro.

Celebrità Nate il 28 Gennaio

Il 28 gennaio ha visto la nascita di numerose personalità di spicco. L’attore Elijah Wood, noto per il suo ruolo come Frodo Baggins nella trilogia de “Il Signore degli Anelli”, festeggia il suo compleanno in questa data. Allo stesso modo, Alan Alda, celebre attore statunitense vincitore di numerosi premi, tra cui l’Emmy e il Golden Globe, è nato il 28 gennaio.

Inoltre, il pittore astratto Jackson Pollock, noto per la sua tecnica di action painting, è un’altra figura illustre nata in questa giornata.