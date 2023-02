Accadde oggi, notizie, curiosità, avvenimenti e Santi del 9 febbraio | Ecco l’Almanacco

Vi siete mai chiesti cos’è l’Almanacco? In questo articolo, proverò a spiegarti dove nasce e le origini di questo «diario» che, negli anni, è diventato un appuntamento fisso.

Ecco un breve cenno storico sull’Almanacco

L’almanacco nacque nel Medioevo. I primi almanacchi di cui si ha traccia risalgono al 1088, e all’inizio erano formati da tavole astronomiche che permettevano di ottenere il giorno della settimana o convertire le date da un’era ad un’altra.

In un secondo tempo divennero una pubblicazione periodica multisettoriale che forniva notizie e informazioni di vario genere.

Famoso è l’almanacco di Nostradamus, Centurie astrologiche, pubblicato nel 1550, ancor oggi consultato da astrologi e veggenti. Fra gli altri almanacchi più importanti sono: l’Almanacco di Gotha, pubblicato in Germania, che dal 1763 riporta gli alberi genealogici delle famiglie principesche e della nobiltà europea; l’Almanacco nautico pubblicato dal 1766 in Inghilterra per astronomi e naviganti.

L’Almanacco delle Muse, molto noto in Francia ed in Germania, in cui si pubblicavano rassegne letterarie di poesia; l’Almanacco del povero Riccardo (1732), famosissimo negli Stati Uniti d’America, fondato e scritto per venticinque anni da Benjamin Franklin.

Al giorno d’oggi in Italia sono molto diffusi alcuni almanacchi fedeli alla tradizione popolare come il Barbanera di Foligno e lo Schieson Trevisan, entrambi di origine settecentesca, o quello religioso di Frate Indovino, che viene pubblicato dal 1945. In ambito televisivo andò in onda fino agli anni novanta l’Almanacco del giorno dopo, caratterizzato da una sigla dal sapore medievale, che entrò a far parte dell’immaginario collettivo.

Santi del 10 febbraio

Santa Scolastica (Vergine)

San Protadio di Besancon (Vescovo)

San Troiano (Vescovo)

Santa Austreberta (Badessa di Pavilly)

Santi Caralampo, Porfirio e Bapto (Martiri)

Santi Zotico e Compagni (Martiri di Roma)

Significato del nome Scolastica

Scolastica, deriva dal greco scholastikos, dal latino scolasticus ed assume il significato di “colei che insegna”.

Proverbio del 10 febbraio

Chi vuol di vena un granajo lo semini di febbraio.

Aforisma del 10 febbraio

Il più grande servizio sociale che chiunque possa rendere al Paese ed all’umanità è forse quello di allevare una famiglia. (George Bernard Shaw)

Accadde Oggi, qualche tempo fa

1986 – Inizia il Maxiprocesso di Palermo «La corte!». Si apre così a Palermo il processo che mette per la prima volta alla sbarra la mafia, come organizzazione dotata di una gerarchia e di una strategia d’azione ben definite. Dietro questo risultato c’è la tenacia e il coraggio di uomini che pagheranno con la vita il loro essere, senza compromessi, al servizio dello Stato e della Legge.

1863 – Crane brevetta il primo sistema antincendio Il nome del brevetto, fire extinguisher (in italiano “estintore”), potrebbe trarre in inganno e far pensare all’apparecchio portatile, inventato all’inizio dell’Ottocento dal capitano inglese George William Manby.

Sei nato oggi? Ecco le tue caratteristiche

Un eccesso di passionalità ed impulsività segna il tuo carattere e ti porta a volte a scelte azzardate. Per affermarti nel lavoro ed ottenere il successo (soprattutto in politica, arte in cui eccelli) dovrai costringerti alla riflessione e alla prudenza. In amore cerca di essere più tollerante, meno possessivo ed aggressivo e di lasciare più spazio al partner.

Celebrità nate il 10 febbraio

1962 – Piero Pelù È il Diablo del rock italiano, che con la potente voce da baritono lo vede protagonista da oltre trent’anni, sia come solista che come frontman dei Litfiba. Toscano di Firenze.

1964 – Francesca Neri Nata a Trento, è una delle attrici italiane più quotate del cinema d’autore, apprezzata anche per il suo fascino etereo. Dopo l’esordio con “Il grande Blek” nel 1987, fa parlare di sé prima con il film erotico “Le età di Lulù” (1990) e poi con la commedia Pensavo fosse amore… invece era un calesse di Massimo Troisi, che le regala il Nastro d’Argento e la prima nomination per il David di Donatello.

Scomparsi il 9 febbraio

1923 – Wilhelm Röntgen Illustre fisico tedesco, il suo nome è entrato nella storia della ricerca scientifica per la scoperta dei raggi X. Nato a Remscheid, nella Germania occidentale, e morto a Monaco di Baviera.

2014 – Shirley Temple L’enfant prodige del cinema per antonomasia, Riccioli d’oro entrò, a colpi di tip tap e con il suo luminoso sorriso, nel mito della settima arte. Californiana di Santa Monica.

2005 – Arthur Miller Stimato come il maggior drammaturgo americano, attraverso le sue opere portò avanti un’idea di teatro impegnato e perfettamente calato nel contesto storico, offrendo una lettura critica del “sogno americano”.