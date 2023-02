Accadde oggi, avvenimenti, curiosità, notizie e Santi dell’8 febbraio | Ecco l’Almanacco

È mercoledì e come sempre vogliamo raccontarvi qualcosa sulla giornata di oggi, 8 febbraio. Gli avvenimenti, le notizie più curiose, gli accadimenti storici. Oggi, in primo piano, la Chiesa celebra la Solennità di San Girolamo.

Santi dell’8 febbraio

San Girolamo Emiliani (Sacerdote)

San Laureato (Martire)

San Nicezio (o Niceto) di Besancon (Vescovo)

Sant’Onorato di Milano (Vescovo)

Sant’Invenzio (Evenzio, Vescovo di Pavia)

Santa Quinta (Cointa) d’Alessandria (Martire)

Significato del nome Girolamo

Girolamo, il nome deriva dal greco Ierònymos, composto da hieros, sacro, e onoma, nome, con il significato complessivo di “nome sacro”. La forma latina, dalla quale discendono le varie forme italiane, era Hieronymus.

Proverbio dell’8 febbraio

Tutti i mesi dell’anno maledicono un bel febbraio.

Aforisma dell’8 febbraio

La castità è la più pericolosa di tutte le perversioni sessuali. (George Bernard Shaw)

Accadde Oggi, qualche anno fa

1865 – Mendel espone la teoria dell’ereditarietà Nel passaggio da una generazione all’altra di ogni specie di esseri viventi si trasmettono dei caratteri che influiscono sull’aspetto estetico e sulla struttura interna degli ultimi nati.

1976 – Prima al cinema di Taxi Driver: Travis è un reduce della guerra in Vietnam e, come tanti suoi commilitoni, vive un profondo stato di solitudine e alienazione. Non riuscendo a dormire decide di lavorare come tassista.

Sei nato oggi? Ecco le tue caratteristiche

Prediligi uno stile di vita semplice e sobrio. Hai una mente acuta che ti porta al successo in campo scientifico e soprattutto medico. In amore sei molto esigente: in realtà il tuo spirito autonomo non ha bisogno autentico di legami stabili e dunque sei disposto a rinunciare alla tua libertà solo e se incontrerai davvero l’anima gemella.

Celebrità nate l’8 febbraio

1931 – James Dean: La massima «Sogna come se dovessi vivere per sempre; vivi come se dovessi morire oggi», sua personale interpretazione del “carpe diem” latino, ne ha fatto da bussola alla vita dentro e fuori dal set, costruendone il mito di attore ribelle e solitario, simbolo di una generazione.

1888 – Giuseppe Ungaretti Maestro riconosciuto dell’ermetismo, inaugurò la schiera dei grandi autori del Novecento, rivoluzionando con la sua “nuova lingua” il modo di fare poesia. Nato ad Alessandria.