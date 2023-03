Accadde oggi, notizie, curiosità, avvenimenti e Santi del 6 marzo | Ecco l’Almanacco

Ciao a tutti amici lettori! Oggi è il 6 marzo e come ogni giorno, abbiamo l’almanacco per scoprire gli avvenimenti, i Santi, le curiosità e gli accadimenti storici di questo giorno.

Santi del giorno

Partiamo subito dai Santi, che oggi sono Santa Rosa da Viterbo e San Baldovino, un pellegrino belga del XII secolo. Si dice che San Gisberto sia stato un vescovo molto amato dal suo popolo, che lo considerava un santo ancora in vita. San Baldovino invece, era un uomo molto umile e generoso che decise di dedicare la sua vita ai poveri e ai malati.

Ma veniamo agli avvenimenti di questo giorno. Nel 1475, venne fondato l’Università di Basilea in Svizzera, che ancora oggi è una delle più importanti università del paese. Nel 1899, il presidente americano William McKinley firmò il Gold Standard Act, che stabilì il dollaro americano come valuta ufficiale degli Stati Uniti.

Gli avvenimenti storici e le curiosità

Ma il 6 marzo è anche una data importante per il mondo della musica. Nel 1967, il gruppo britannico Pink Floyd pubblicò il loro primo album, “The Piper at the Gates of Dawn”, che sarebbe diventato un classico della psichedelia e dell’arte rock. Inoltre, nel 1970, il celebre musicista e compositore americano Miles Davis pubblicò l’album “Bitches Brew”, considerato una pietra miliare del jazz fusion.

Infine, una curiosità: sapete che il 6 marzo è la Giornata Nazionale del Dentista negli Stati Uniti? Sì, avete capito bene! Questa giornata è stata istituita per sensibilizzare le persone sull’importanza della salute dentale e per ringraziare i dentisti per il loro lavoro.

Ecco a voi l’almanacco di oggi, ricco di storia, curiosità e momenti musicali indimenticabili. Non vediamo l’ora di scoprire cosa ci riserverà il prossimo 6 marzo!