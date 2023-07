Accadde oggi, notizie, curiosità, avvenimenti e Santi del 30 luglio | Ecco l’Almanacco

Il 30 luglio ci offre una combinazione di eventi storici e curiosità che spaziano dall’antica fondazione di Baghdad all’istituzione dei programmi Medicare e Medicaid negli Stati Uniti. Questa data è stata anche testimone di disastri navali e di eventi incredibili, come l’atterraggio sulla Luna della missione Apollo 15. Tra le celebrità nate il 30 luglio, troviamo volti famosi del cinema e della letteratura, come Arnold Schwarzenegger e Emily Brontë, oltre all’amata attrice di “Friends”, Lisa Kudrow. Allo stesso tempo, il 30 luglio ha segnato la scomparsa di figure di spicco come Henry Ford e il misterioso sindacalista Jimmy Hoffa. Mentre riflettiamo su queste storie e personalità, l’aforisma di Buddha ci ricorda che la felicità non è un traguardo, ma un viaggio stesso, da affrontare con consapevolezza e gratitudine.

I Santi

San Pietro Crisologo (Vescovo e Dottore della Chiesa)

Santi Abdon e Sennen (Martiri)

Santa Donatella (Martire)

Sant’Angelina (Despota di Serbia)

Avvenimenti storici

762: Fondazione della città di Baghdad da parte del califfo abbaside Al-Mansur, diventando presto uno dei centri culturali e commerciali più importanti del mondo islamico.

Fondazione della città di Baghdad da parte del califfo abbaside Al-Mansur, diventando presto uno dei centri culturali e commerciali più importanti del mondo islamico. 1865: Il piroscafo Sultana affonda nel fiume Mississippi, provocando la morte di oltre 1.800 persone, principalmente veterani dell’esercito dell’Unione, rendendolo uno dei peggiori disastri navali nella storia degli Stati Uniti.

Il piroscafo Sultana affonda nel fiume Mississippi, provocando la morte di oltre 1.800 persone, principalmente veterani dell’esercito dell’Unione, rendendolo uno dei peggiori disastri navali nella storia degli Stati Uniti. 1916: A Jersey City, nel New Jersey, Charles Evans Hughes viene nominato candidato repubblicano per le elezioni presidenziali degli Stati Uniti.

A Jersey City, nel New Jersey, Charles Evans Hughes viene nominato candidato repubblicano per le elezioni presidenziali degli Stati Uniti. 1965: Il presidente statunitense Lyndon B. Johnson firma il Medicare Act, istituendo il programma di assicurazione sanitaria Medicare per le persone anziane e il Medicaid per le persone a basso reddito.

Eventi nel mondo

2003: La Banca Mondiale annuncia un piano di cancellazione del debito per 4.2 miliardi di dollari nei confronti dei paesi più poveri del mondo.

Notizie curiose

1971: Apollo 15, la quarta missione lunare abitata degli Stati Uniti, atterra sulla Luna con successo, portando l’astronauta David Scott e il rover lunare.

Apollo 15, la quarta missione lunare abitata degli Stati Uniti, atterra sulla Luna con successo, portando l’astronauta David Scott e il rover lunare. 2003: Nell’Illinois, negli Stati Uniti, un uomo sopravvive a un colpo di fulmine e, solo pochi mesi dopo, a un incidente stradale in cui viene colpito da un’auto.

Celebrità nate il 30 luglio

Arnold Schwarzenegger, attore e politico austriaco naturalizzato statunitense, noto per i suoi ruoli nei film “Conan il Barbaro” e “Terminator”.

Emily Brontë, scrittrice inglese famosa per il suo romanzo “Cime tempestose”.

1963: Lisa Kudrow, attrice statunitense conosciuta per il ruolo di Phoebe Buffay nella serie TV “Friends”.

Celebrità morte il 30 luglio

1863: Henry Ford, imprenditore statunitense, fondatore della Ford Motor Company e pioniere dell’industria automobilistica.

Henry Ford, imprenditore statunitense, fondatore della Ford Motor Company e pioniere dell’industria automobilistica. 1975: Jimmy Hoffa, sindacalista statunitense e presidente del sindacato dei Teamsters, scompare misteriosamente e non viene mai più trovato.

Jimmy Hoffa, sindacalista statunitense e presidente del sindacato dei Teamsters, scompare misteriosamente e non viene mai più trovato. 2016 – Anna Marchesini: Umbra di Orvieto, negli anni Ottanta e Novanta è stata una star della TV italiana, prima come componente del celebre Trio comico Marchesini-Lopez-Solenghi, poi come solista.

Aforisma del giorno

“Non c’è un cammino per la felicità: la felicità è il cammino.” – Buddha