Accadde oggi, notizie, curiosità, avvenimenti e Santi del 3 luglio | Ecco l’Almanacco

Il 3 luglio è una data ricca di eventi significativi, sia dal punto di vista religioso che storico. In questa giornata, numerosi santi vengono celebrati e importanti avvenimenti hanno segnato il corso della storia. Inoltre, non mancano curiosità che rendono questa data ancora più interessante. Scopriamo insieme l’almanacco del 3 luglio.

I Santi del 3 luglio

Nella tradizione cattolica, il 3 luglio si festeggiano diversi santi. Tra di essi spicca San Tommaso, uno dei Dodici Apostoli e noto per il suo atteggiamento di scetticismo nei confronti della resurrezione di Gesù. La sua incredulità si trasformò in fede quando ebbe modo di toccare le ferite di Cristo risorto. San Tommaso è considerato il patrono dei geometri, degli architetti e dei costruttori.

Accadimenti storici del 3 luglio

Il 3 luglio è stato testimone di avvenimenti rilevanti nella storia mondiale. Nel 1608, il navigatore italiano Samuel de Champlain fondò la città di Québec, in Canada, che sarebbe diventata una delle principali città del paese. Nel 1775, durante la Guerra d’Indipendenza americana, il generale George Washington prese il comando dell’Esercito Continentale, marcando l’inizio della lotta per l’indipendenza degli Stati Uniti. Inoltre, nel 1886, si tenne a Berlino il primo congresso del Partito Socialdemocratico Tedesco, evento fondamentale per la storia del movimento operaio europeo.

Curiosità del 3 luglio

Oltre agli avvenimenti storici, il 3 luglio nasconde alcune curiosità interessanti. Ad esempio, nel 1988, il famoso studio di animazione giapponese Studio Ghibli, fondato dal regista Hayao Miyazaki, rilasciò il suo primo film intitolato “La mia vicina Totoro”, un’opera che sarebbe diventata un classico del cinema d’animazione. Inoltre, nel 1884, la Statua della Libertà, dono del popolo francese agli Stati Uniti, fu completata nel laboratorio di Frederic Auguste Bartholdi a Parigi. La statua, simbolo di libertà e accoglienza, sarebbe poi stata inaugurata ufficialmente il 28 ottobre 1886 nel porto di New York.

Il 3 luglio si rivela un giorno interessante e ricco di significato, sia per la sfera religiosa che per quella storica. La celebrazione di San Tommaso e dei suoi insegnamenti, unita agli importanti avvenimenti che hanno segnato la storia, come la fondazione di Québec e l’inizio della Guerra d’Indipendenza americana, rendono questa data degna di nota.