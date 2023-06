Accadde oggi, notizie, curiosità, avvenimenti e Santi del 27 giugno | Ecco l’Almanacco

Siamo giunti al 27 giugno, una data che offre una ricca varietà di eventi storici, celebrità, santi e curiosità affascinanti. In questa giornata particolare, esploriamo tutto ciò che c’è da sapere sul 27 giugno.

Santi del 27 giugno

Il calendario liturgico cattolico celebra due santi in questa data: San Cirillo di Alessandria e San Giovanni Sudbury. San Cirillo, vissuto nel IV secolo, fu un teologo e vescovo di Alessandria, in Egitto. È noto per la sua difesa della dottrina cristiana e il suo contributo allo sviluppo della cristologia. San Giovanni Sudbury, invece, fu un vescovo inglese che subì il martirio durante la rivolta dei contadini nel 1381.

Accadimenti storici del 27 giugno

Il 27 giugno è una data densa di eventi storici significativi. Nel 1358, durante la stessa rivolta dei contadini menzionata precedentemente, venne giustiziato Watt Tyler, uno dei leader della rivolta, durante un incontro con il re d’Inghilterra Riccardo II.

Inoltre, il 27 giugno 1944, nella Seconda Guerra Mondiale, ebbe luogo la Battaglia di Tali-Ihantala, una delle fasi decisive della Guerra di Continuazione tra Finlandia e Unione Sovietica. La battaglia vide la vittoria delle forze sovietiche, ma i finlandesi opposero una forte resistenza che causò pesanti perdite al nemico.

Curiosità del 27 giugno

Una curiosità legata al 27 giugno riguarda il mondo dello spettacolo. Nel 1985, venne inaugurato il Disneyland Resort, situato ad Anaheim, in California. Questo parco tematico ha portato gioia a milioni di visitatori nel corso degli anni, diventando uno dei simboli più amati dell’intrattenimento per famiglie.

Inoltre, il 27 giugno è la Giornata Mondiale del Microbioma, un’occasione per sensibilizzare sul ruolo cruciale dei microbiomi, comunità di microrganismi che vivono all’interno del nostro corpo e dell’ambiente circostante, nella salute umana e ambientale.

Celebrità del 27 giugno

Numerose celebrità sono nate il 27 giugno, tra cui il celebre filosofo e scrittore francese Jean-Paul Sartre (1905), noto per le sue opere filosofiche ed esistenzialiste. Altri personaggi famosi che festeggiano il loro compleanno il 27 giugno includono la cantante britannica Carly Simon (1945), vincitrice di numerosi premi Grammy, e l’attore americano Tobey Maguire (1975), noto per il suo ruolo di Spider-Man nella trilogia cinematografica di Sam Raimi.