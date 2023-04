Accadde oggi, notizie, curiosità, avvenimenti e Santi del 3 aprile | Ecco l’Almanacco

Ciao a tutti! Oggi voglio parlarvi dell’almanacco del 3 aprile e delle curiosità che si nascondono dietro questo giorno.

Iniziamo con i Santi del 3 aprile

San Rocco, San Niceta, San Riccardo, San Ferreolo. San Rocco, patrono dei malati, è molto venerato in Italia e nel mondo, soprattutto per la sua capacità di guarire le malattie. San Niceta, invece, era un vescovo di Remesiana, in Serbia, molto conosciuto per il suo lavoro di evangelizzazione. San Ferreolo, infine, era un monaco che visse nell’VIII secolo e fondò diversi monasteri in Francia.

Gli avvenimenti del 3 aprile

Sapete che in questo giorno, nel 1973, è stata lanciata la prima telefonata cellulare? Si chiamava Motorola DynaTAC ed era un dispositivo molto ingombrante, ma che aprì la strada all’era della telefonia mobile. Inoltre, il 3 aprile del 1860, in Italia, fu istituito il primo corpo di polizia municipale, mentre nel 1975 venne fondata la Microsoft da Bill Gates e Paul Allen.

Accadimenti del giorno

Ma il 3 aprile è stato anche il giorno di alcune importanti battaglie storiche, come quella di Yorktown, che avvenne nel 1781 durante la Guerra d’indipendenza americana e che vide la vittoria delle truppe americane e francesi contro gli inglesi. Inoltre, il 3 aprile del 1948, a Berlino, iniziò il blocco sovietico che durò undici mesi e che segnò l’inizio della Guerra Fredda.

Il 3 aprile è stato un giorno pieno di eventi storici e di avvenimenti che hanno segnato la storia dell’umanità. Ma è anche il giorno in cui possiamo celebrare i nostri santi patroni e ringraziare per la loro protezione.

Che sia un giorno da ricordare o semplicemente una giornata come le altre, spero che abbiate trascorso un buon 3 aprile e che abbiate trovato interessanti queste curiosità!