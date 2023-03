Accadde oggi, notizie, curiosità, avvenimenti e Santi del 28 marzo | Ecco l’Almanacco

Il 28 marzo è una data che ci ricorda molteplici eventi, santi e curiosità interessanti. Iniziamo con i Santi che vengono festeggiati in questa giornata: San Gorgonio, San Conrado e Santa Gontrude.

I Santi del 28 marzo

San Gorgonio è stato un vescovo spagnolo del IV secolo, che ha combattuto contro gli Arianisti, una setta cristiana che negava la divinità di Cristo. San Conrado, invece, è stato un francescano austriaco del XVIII secolo, noto per la sua grande devozione alla Vergine Maria e alla preghiera. Infine, Santa Gontrude è stata una principessa merovingia, figlia di Clotario II, che si è distinta per la sua carità e per la fondazione di monasteri.

Avvenimenti del giorno

Ma il 28 marzo è anche una data ricca di avvenimenti storici. Ad esempio, il 28 marzo 1930 è stata la data di inaugurazione ufficiale della metropolitana di Tokyo, la prima linea di trasporto sotterraneo giapponese. Inoltre, il 28 marzo 1979 è stata la data dell’incidente nucleare di Three Mile Island, negli Stati Uniti, considerato uno dei peggiori disastri nucleari della storia.

Buon compleanno Lady Gaga

Ma non è tutto, perché il 28 marzo è anche una data che ci riserva curiosità e aneddoti interessanti. Ad esempio, il 28 marzo 1968 è stata la data di nascita di Lady Gaga, celebre cantautrice statunitense che ha conquistato il mondo con la sua musica e il suo stile eccentrico. Inoltre, il 28 marzo è la Giornata internazionale del Dirigente Scolastico, una giornata per celebrare e riconoscere il lavoro dei dirigenti scolastici di tutto il mondo.

Il 28 marzo è una data che ci ricorda molteplici avvenimenti, santi e curiosità. Un mix di storia, cultura e tradizioni che arricchisce il nostro patrimonio culturale e ci invita a riflettere sulle molteplici sfaccettature della vita e dell’umanità.