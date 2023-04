Accadde oggi, notizie, curiosità, avvenimenti e Santi del 24 aprile | Ecco l’Almanacco

Il 24 aprile è una data ricca di significato storico e culturale, con eventi importanti, santificazioni e curiosità affascinanti legate a questa giornata. In questo articolo, esploreremo gli avvenimenti, le curiosità e i santi associati al 24 aprile.

Gli avvenimenti del 24 aprile sono diversi e spaziano in diversi campi, dalla politica all’arte, dalla scienza alla letteratura.

Ecco alcuni eventi

1915: Inizia il genocidio armeno: Il 24 aprile 1915 è considerato l’inizio del genocidio armeno, quando le autorità ottomane arrestarono ed esiliarono numerosi intellettuali armeni a Istanbul. Questo evento segnò l’inizio di una serie di massacri, deportazioni e persecuzioni degli armeni, che portarono alla morte di centinaia di migliaia di persone.

Accadimenti storici

1950: La scoperta del DNA: Il 24 aprile 1950, James D. Watson e Francis Crick scoprirono la struttura del DNA presso il Laboratorio Cavendish dell’Università di Cambridge. Questa scoperta fu un momento epocale nella storia della biologia e aprì la strada alla comprensione della struttura e della funzione del DNA, la molecola responsabile della trasmissione delle informazioni genetiche.

1970: Lancio del telescopio spaziale Hubble: Il 24 aprile 1990, il telescopio spaziale Hubble fu lanciato nello spazio a bordo dello Space Shuttle Discovery. Il telescopio Hubble ha rivoluzionato la nostra comprensione dell’universo, fornendo immagini straordinarie di galassie, stelle e pianeti, e ha aperto nuovi orizzonti nella ricerca astronomica.

I Santi del 24 aprile

2013: Crollo del Rana Plaza: Il 24 aprile 2013, un edificio di otto piani noto come Rana Plaza, che ospitava diverse fabbriche di abbigliamento a Dacca, in Bangladesh, crollò, causando la morte di oltre 1.100 persone e ferendo oltre 2.500. Questo tragico evento ha attirato l’attenzione sui problemi di sicurezza e di condizioni di lavoro dei lavoratori dell’industria tessile in molti paesi in via di sviluppo.

Passando ai santi associati al 24 aprile, ci sono diverse figure importanti della religione cattolica che sono venerati in questa data:

San Fedele: È considerato il protettore dei ciechi e dei non vedenti. Visse in Spagna nel XVII secolo e dedicò la sua vita all’assistenza ai poveri e ai bisognosi.