Accadde oggi, notizie, curiosità, avvenimenti e Santi del 21 febbraio | Ecco l’Almanacco

Oggi è una giornata speciale perché siamo giunti al 52° giorno dell’anno, che significa che ci sono ancora 313 giorni da vivere fino alla fine del 2023.

Ma andiamo al sodo e scopriamo insieme i fatti più interessanti di questo giorno!

Innanzitutto, siete curiosi di sapere cosa è successo in passato il 21 febbraio? Bene, nel 1965 il leader afroamericano Malcolm X è stato assassinato a New York, mentre nel 1804 è avvenuto il duello tra Aaron Burr e Alexander Hamilton, episodio che ha ispirato il famoso musical di Broadway “Hamilton”. La Chiesa cattolica festeggia anche la Solennità di Santa Eleonora.

Oggi, si festeggia il Carnevale

Ma non tutto è negativo, anzi! Il 21 febbraio è anche la giornata internazionale della lingua madre, un’occasione per celebrare la diversità culturale e linguistica del mondo.

Inoltre, il 21 febbraio è anche il giorno in cui si festeggia il Carnevale di Ivrea, una manifestazione molto suggestiva che si svolge nella città piemontese. Qui i cittadini si dividono in due fazioni, i “Mugnaia” e gli “Aranceri”, e si scagliano contro di loro con arance. Un modo originale e divertente per celebrare la fine dell’inverno!

Celebrità nate il 21 febbraio

Ma le curiosità non finiscono qui. Sapevate che il 21 febbraio è il compleanno di Ellen Page, famosa attrice canadese protagonista del film “Juno”, e di Alan Rickman, indimenticabile interprete del professore Severus Piton nella saga di Harry Potter? E non dimentichiamo l’anniversario della morte di Donatella Versace, iconica stilista italiana scomparsa nel 2018.

In conclusione, il 21 febbraio è una giornata piena di eventi storici, culturali e artistici, che ci permettono di riflettere sulla ricchezza della nostra cultura e delle nostre tradizioni. Che sia attraverso la celebrazione della lingua madre, il divertimento del Carnevale di Ivrea o l’omaggio a grandi personaggi della cultura, questo giorno ha tanto da offrire!