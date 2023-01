Accadde oggi, notizie, avvenimenti, curiosità e Santi del 30 gennaio | Ecco l’Almanacco

Santi del giorno:

Santa Martina (Martire)

Santa Giacinta Marescotti (Religiosa)

San Barsimeo (Barsamya, Vescovo di Edessa)San Glastiano (Maglastiano, Vescovo)

San Pellegrino (Vescovo di Triocala)

Significato del nome Martina

Martina, forma femminile del nome Martino, proviene dal latino Martinus che assume il significato di “dedicata a Marte”. Marte, in principio, era identificato come dio della primavera, della natura e della fertilità e solo in seguito venne associato in particolare alla battaglia ed alla guerra.

L’utilizzo del nome Martina, particolarmente apprezzato dai genitori italiani per le loro bambine a partire dall’inizio del XXI secolo, si può spiegare pertanto associandolo al significato di forza della giovinezza e della natura.

Proverbio del giorno:

Gennaio forte tutti i vecchi si auguran la morte.

Aforisma del giorno:

Mi basta un solo bicchierino per ubriacarmi. Il problema è che non mi ricordo se è il trentesimo o il quarantesimo (George Burns)

Accadde Oggi:

1873 – Verne pubblica “Il Giro del mondo in 80 giorni”: «Nell’anno 1872, la casa segnata con il numero 7 di Saville Row, Burlington Gardens – nella quale morì Sheridan nel 1814 – era abitata da Phileas Fogg, esq. uno dei membri più originali e più in vista del Reform Club di Londra, nonostante il suo apparente proposito di non far nulla che potesse attirare l’attenzione altrui».

Comincia così Il giro del mondo in 80 giorni di Jules Verne, uno dei romanzi più celebri nella storia della letteratura d’avventura, da cui ebbe origine una nuova concezione del viaggio, antesignana del moderno concetto di turismo.

Sei nato oggi?

Sei molto riservato e difficilmente permetti agli altri di scoprire cosa davvero si cela nel tuo cuore.

Nel lavoro hai obiettivi precisi e ti impegni con metodo finché non li raggiungi. Appena ti sarà possibile sceglierai un’attività indipendente e in cui i contatti, spesso forzati, con gli altri, che caratterizzano i rapporti di lavoro, siano ridotti al minimo indispensabile. Anche in amore sei un solitario e ti concederai solo a chi saprà davvero capirti e apprezzarti fino in fondo.

Celebrità nate in questo giorno:

1974 – Christian Bale: Il fascino del tenebroso lo rende riconoscibile sul set, specialmente quando veste i panni di un noto cavaliere oscuro. Per la critica è uno dei più abili attori in circolazione.

1882 – Franklin Delano Roosevelt: Protagonista della scena politica mondiale del Novecento e principale artefice dello sviluppo economico degli USA. Nato ad Hyde Park, nello Stato di New York, e morto a Warm Springs nel 1945.

Scomparsi oggi:

1951 – Ferdinand Porsche Ingegnere e imprenditore, nato a Liberec (nella Repubblica Ceca) e morto a Stoccarda (nella Germania meridionale) nel 1951.

Famoso per aver fondato la casa automobilistica Porsche, ancora oggi leader nel mondo delle auto.

1948 – Gandhi: Politico e filosofo di rilievo mondiale, nato a Porbandar, in India, e morto, assassinato, a Nuova Delhi nel 1948. Nel mondo ha lasciato un segno tangibile ed è conosciuto, soprattutto, con il nome di Mahatma (grande anima).